Tata Cara dan Bacaan Sujud Syukur Saat Mendapatkan Kenikmatan

ERA.id - Sujud syukur akhir-akhir ini menjadi hal yang diperbincangkan karena timnas sepak bola Maroko kerap melakukannya usai menjalani laga di Piala Dunia 2022. Mereka melakukannya di lapangan. Sebenarnya, seperti apakah tata cara dan bacaan sujud syukur?

Dikutip Era dari NU Online, ulama menjelaskan bahwa sujud syukur termasuk ibadah. Oleh sebab otu, orang yang ingin melakukannya mesti suci, baik badan, pakaian, maupun tempat sujudnya. Hasyiyatul Bujairimi alal Khotib memberikan penjelasan.

وشرطها كصلاة فيعتبر لصحتها ما يعتبر في سجود الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال وترك نحو كلام ووضع الجبهة مكشوفة بتحامل على غير ما يتحركك بحركته ووضع جزء من باطن الكفين والقدمين ومن الركبتين وغير ذلك

Artinya: Syarat sujud syukur sama saja seperti sembahyang. Sujud syukur dianggap sah layaknya sahnya sujud dalam sembahyang, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak berbicara, meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak saat fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan sebagainya.

Tata Cara Sujud Syukur

Saat seseorang akan melakukan sujud syukur, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mengambil posisi berdiri yang dilanjutkan dengan takbiratulihram. Kedua, mengucapkan takbir turun yang dilanjutkan dengan sujud.

Ilustrasi takbiratulihram (freepik)

Langkah keempat adalah bangun dari sujud kemudian diam sejenak. Tak perlu waktu lama, dilanjutkan dengan salam. Rangkaian prosesi tersebut dilakukan dengan tumakninah.

Menurut Al-khotib dalam Iqna’, ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan sujud syukur. Dia mengatakan, sujud syukur bukan sujud yang dikerjakan tanpa alasan. Sujud syukur mesti dipicu oleh sebab-sebab yang jelas.

Dilansir NU Online, Nabi Muhammad saw. melakukan sujud syukur saat ada hal menggembirakan datang kepadanya. Dari hal tersebut, ulama kemudian memasukkan sujud syukur sebagai sunah saat seseorang mendapatkan nikmat.

Dikisahkan bahwa Rasulullah saw. pernah berdoa untuk memberikan syafaat kepada para umatnya. Saat Allah Swt. mengabulkan permintaan tersebut, yaitu sepertiga umat Nabi Muhammad saw. akan menerima syafaat, Rasulullah saw. bersujud sebagai ungkapan rasa syukur. Nabi Muhammad saw. kemudian menengadahkan kepala dan meminta hal yang sama. Saat Allah Swt. mengabulkannya, yaitu seperti tiga yang lain akan mendapat syafaat, Rasulullah saw. kembali bersujud.

Bacaan Sujud Syukur

Saat seorang muslim melakukan sujud syukur, ada bacaan yang bisa diucapkan. Syekh Sulaiman Al-Kurdi menyarankan agar bacaan tahmid berikut menjadi doa saat sujud syukur.

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَنْعَمَ عَلَيَّ بِكَذَا وَدَفَعَ عَنِّيْ كَذَا وَعَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَى بِهِ فُلَانًا

Alhamdulillāhil ladzī an‘ama ‘alayya bi kadzā, wa dafa‘a annī kadzā, wa ‘āfānī mimmābtalā bihī fulānan

Artinya: Segala puji bagi Allah, Zat yang memberikan nikmat kepadaku berupa … (bentuk kenikmatan—diucapkan dalam hati), dan menolak dariku marabahaya … (bentuk bahaya yang dimaksud—diucapkan dalam hati), dan menyelematkanku dari musibah yang Allah berikan kepada fulan … (musibah yang dimaksud—dicapkan dalam hatiu). (Syekh Sulaiman Al-Kurdi, Al-Hawasyil Madaniyyah, [Al-Haramain: tanpa tahun], juz I, halaman 317)

Berikut adalah doa dalam sujud syukur yang dibaca saat seseorang terhindar dari suatu dosa atau maksiat yang merebak.

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا

Allāhumma lā taj‘al mushībatanā fī dīninā

Artinya: Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami.

Itulah beberapa tata cara dan bacaan sujud syukur. Semoga, kita selalu diberi limpahan kenikmatan dan kebahagiaan oleh Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat.