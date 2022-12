Via Vallen Curhat Dimusuhi Gegara Stop Jatah Bulanan, Sang Adik Mella Rossa: Jangan Menyudutkan Saya!

ERA.id - Belum lama ini, pedangdut Via Vallen curhat perihal dirinya dimusuhi adik-adiknya gegara stop memberikan jatah uang bulanan. Bahkan, ia mengaku menyesal telah mendidik adik-adiknya menjadi orang yang manja.

Via Vallen menceritakan adik-adiknya dibelikan kendaraan, mulai dari motor sampai dengan mobil. Tak hanya itu, pelantun lagu "Sayang" juga harus membayar biaya untuk servis serta pajak kendaraannya adik-adiknya yang belum bekerja.

Via Vallen sempat dimusuhi keluarga karena berhenti memberikan jatah uang kepada adik-adiknya dengan tujuan untuk menyadarkan adik-adiknya artinya tanggung jawab dan tidak manja. Karena ketegasan itu, Via menyebut kondisi adik-adiknya sudah lebih baik dan mereka sudah saling memaafkan.

Curhatan Via Vallen membuat adik-adiknya menjadi bahan hujatan netizen. Mereka menilai adik Via Vallen tidak tahu diri dan manja karena tidak mau bekerja. Salah satu adik Via Vallen yang dicecar netizen adalah Mella Rosa.

Sebagai tambahan informasi, Via Vallen adalah anak pertama dari kelima bersaudara. Sementara, Mella Rosa adalah adiknya, yang merupakan anak ketiga.

Lewat video klarifikasinya, Mella meminta netizen jangan menyudutkannya lantaran adik Via bukan hanya dirinya.

Adik Via Vallen (Foto: Instagram/@nyinyir_update_official)

"Saya mau meluruskan bahwasanya adiknya itu bukan cuma saya guys. Aku minta tolong buat semuanya kalau perihal adik-adiknya jangan sekali-kali menyudutkan ke saya aja," ungkap Mella, dikutip dari akun gosip Instagram @nyinyir_update_official.

Mella menegaskan bahwa dirinya tak pernah meminta jatah bulanan kepada sang kakak. Mella juga tak masalah jika tak diberikan uang bulanan dari Via Vallen.

"Dan saya tekankan sekali lagi, saya itu nggak pernah minta jatah bulanan ke kakak saya," papar Mella.

"Saya nggak pernah minta, kalau dikasih diterima, kalau nggak dikasih juga nggak masalah," lanjutnya.

Tak melulu minta bantuan dari Via Vallen, Mella menegaskan dirinya juga membantu perekonomian keluarga.

"Selama ini peran saya sebagai adik dikeluarga ini, saya membantu apapun yang ada dirumah. Misalnya butuh apa, jika saya bisa saya nomor satu untuk menyelesaikan," tegas Mella.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen menghujat Mella. Namun, sebagian netizen lainnya justru menyindir Via Vallen yang curhat dimedia sosial agar namanya melejit kembali.

"Gue kok ngerasa ini pansos sih. Bentar lagi pasti di undang di acara TV dan adiknya jadi artis dadakan," komentar akun @gus****

"Adek emang kebanyakan nggak tahu diri si emang. Dikala butuh baik dikala udah nggak butuh ngemusuhin," tulis akun @xandra_gu****

"Jangan jangan bi strategi Via Valen. Biar namanya hits lagi. Maklum sekarang banyak penyanyi pendatang baru. Kayak Happy Asmara, Denny caknan dan Farel Prayoga dan masih banyak lagi," ungkap akun @deliaa_p*****

"Herannya sama mba Via Valen ngapain pakek posting-posting curhatan begituan, gunanya apa buat sekarang," kata akun @syanti.****