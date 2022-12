Taruhan Argentina Menang Piala Dunia 2022, Drake Malah Tekor Rp15 M, Kenapa?

ERA.id - Rapper Drake terpaksa merelakan uangnya USD1 juta atau setara dengan Rp15,6 miliar setelah laga final Piala Dunia 2022, Argentina melawan Prancis. Drake tetap kalah taruhan meskipun ia menjagokan Argentina, yang sebenarnya adalah pemenang.



Kerugian ini lantaran Drake bertaruh Argentina akan menang dalam waktu pertandingan normal, yakni 90 menit. Sedangkan Argentina sendiri menang setelah dilakukannya adu penalti.



Momen Drake harus kehilangan uang yang cukup fantastis ini pun dibagikannya lewat unggahan Instagram Stories, yang kemudian ramai dibicarakan publik.



"Saya pegang Argentina, dia pegang Prancis," kata Drake pada videonya yang kini sudah dihapus, dilansir dari Daily Metro.

Drake lost his $1M #FIFAWorldCup bet due to Kylian Mbappé’s last-minute goal before the penalty shootout. pic.twitter.com/MyAlzz561d