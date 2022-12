Sebut Piala Dunia 2022 Paling Buruk Sepanjang Sejarah, Kakak Ronaldo Kena Semprot Netizen: Piala Dunia Terburuk Bagi Anda dan Ronaldo!

ERA.id - Argentina mengangkat trofi untuk ketiga kalinya setelah menang drama adu penalti 4-2 atas Prancis, Minggu, (18/12/2022). Sayang, setelah pertandingan kakak dari Ronaldo, Katia Aveiro menyebut Piala Dunia 2022 adalah Piala Dunia terburuk sepanjang sejarah.

Dilansir dari Sportbible, Piala Dunia 2022 adalah gelaran paling membahagiakan bagi Lionel Messi dan timnas Argentina. Berbeda dengan Ronaldo dan timnas Portugal, mereka harus menerima kekalahan di perempat final melawan Maroko.

Belum lagi penampilan Ronaldo yang diniali buruk selama Piala Dunia. Di mana timnas Portugal tersingkir di perempat final oleh Maroko. Bahkan Ronaldo terlihat menangis usai kalah dari Maroko.

Kakak Ronaldo, Katia Aveiro, yang menonton dari rumah memberikan kritik terhadap Piala Dunia 2022. Lewat Instagram Story dia menyebut Piala Dunia 2022 sebagai gelaran Piala Dunia terburuk sepanjang sejarah.

"Piala Dunia terburuk sepanjang masa," tulisnya.

Dia menambahkan, satu-satunya petandingan paling seru adalah pertandingan final.

"Untungnya kami diberikan final yang hebat. Pertandingan yang luar biasa. Selamat untuk Argentina," tutupnya.

Katia Aveiro (Cristiano Ronaldo's sister):

"It's the worst World Cup in history." pic.twitter.com/teRVZVsMS3