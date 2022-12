Kontrak Habis Oktober 2022, Nayeon Ungkap Alasan TWICE Perpanjang Kontrak dengan JYP Entertainment

ERA.id -Nayeon TWICE membeberkan alasan para member grupnya sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan agensi JYP Entertainment. TWICE memperpanjang kontrak mereka pada Juni 2022 lalu, yang kontrak awal seharusnya berakhir pada Oktober 2022.



Member tertua TWICE itu tak memungkiri bahwa tiap anggota memiliki alasan masing-masing memilih untuk perpanjang kontrak. Terlebih mereka merupakan grup yang memiliki sembilan anggota.



"Karena grup ini terdiri dari banyak anggota, aku yakin masing-masing dari kami memiliki alasan yang berbeda mengapa kami memutuskan perpanjang kontrak," ujar Nayeon di Cosmopolitan Korea.

Meski demikian, para member TWICE memiliki alasan utama yang sama hingga akhirnya memutuskan perpanjang kontrak. Nayeon mengatakan bahwa mereka semua masih ingin terus berpromosi dan tampil sebagai satu grup.



"Ada beberapa hal umum. Kami masih ingin berpromosi satu sama lain dan kami ingin tetap bersama sebagai TWICE. Pikiran kami cocok dalam hal itu," tuturnya.



Sementara itu, sebelumnya JYP Entertainment mengatakan bahwa TWICE merupakan grup yang berpengaruh besar pada perusahaan. Mereka juga menyebut bahwa pihak artis dan perusahaan memiliki kepercayaan yang sudah erat sejak lama.



"TWICE telah memainkan peran utama dalam membangun status dan prestise perusahaan JYP Entertainment. Agensi juga sudah menjadi sumber dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sepakat untuk memperbaharui kontrak satu sama lain, berdasarkan rasa percaya," bunyi pernyataan resmi JYP Entertainment.