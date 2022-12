Lahirkan Anak Kedua, Felicya Angelista: Kado Natal Terindah!

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Felicya Angelista dan Caesar Hito. Felicya baru melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan, Selasa (20/12/2022).



Momen kelahiran anak keduanya ini diunggah Felicya di akun Instagram-nya. Ia membeberkan nama sang anak dan mengatakan bahwa putri keduanya itu merupakan kado Natal terindah mereka di tahun ini.

"20 Desember 2022 pk 08.30 WIB Zefanya Graneth Emmanuela menjadi kado Natal terindah untukku, Caesar Hito. Tangisan haru penuh cinta kasih menyambut kehadiranmu di dunia," tulis Felicya Angelista.

Felicya juga mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan mereka anak kedua. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah mendoakannya.



"Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan satu lagi malaikat kecil di keluarga kami. Terima kasih semuanya untuk doa & ucapannya. We love you all so much," pungkas Felicya Angelista.

Felicya diketahui melahirkan di RSIA Bina Medika Bintaro dengan bantuan dokter Thomas Chayadi lewat persalinan secara caesar.



Kehadiran Zefanya Graneth Emmanuela ini melengkapi kebahagiaan Felicya dan Hito setelah sebelumnya mereka dikaruniai anak pertama, Graziella Bible Emmanuela.