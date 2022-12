Mengenal Apa Itu Riders dan Macam-Macam Riders Artis Indonesia

ERA.id - Sebelum mengundang artis untuk tampil di sebuah acara, pihak penyelenggara harus mengetahui riders dari artis yang diundang tersebut. Kebutuhan serta permintaan artis sebelum tampil akan diinformasikan kru artis melalui riders ini. Lantas, apa itu riders artis?

Dilansir dari Music Gateaway, riders merupakan bagian dari kontrak penampilan artis yang mencakup spesifikasi sebagai fasilitas dari artis. Jika kontrak manggung sang artis disepakati, maka penyelenggara wajib memenuhi persyaratan yang tercatat dalam riders.

Riders pada umumnya terdiri dari dua hal, yaitu riders teknis dan riders non teknis. Riders teknis biasanya dapat berbentuk kebutuhan-kebutuhan teknis sang artis, termasuk spesifikasi dan jenis alat-alat musik, lampu sorot, suara (sound), dan perlengkapan panggung lainnya. Sementara, riders non teknis mencakup sejumlah keperluan artis dari sisi makanan, transportasi, akomodasi, sampai keamanan.

Mengapa Riders Artis Dibutuhkan?

Banyak orang yang beranggapan bahwa riders hanya menyulitkan hidup para promotor. Padahal tujuannya sama sekali bukanlah demikian. Semua pihak yang ikut terlibat dalam acara tentunya berkeinginan acara dapat dilaksanakan dengan sukses. Riders adalah salah satu upaya untuk menjadikan acara berjalan selancar mungkin dengan menyediakan semua yang dibutuhkan.

Melalui riders, kru artis dapat mengomunikasikan kepada penyelenggara apa saja yang diperlukan artis di dalam ataupun di luar panggung untuk memberikan penampilan terbaik. Banyak artis yang sudah terbiasa menggunakan peralatan khusus atau menjalani rutinitas tertentu sebelum dan ketika manggung.

Saat menjalani rutinitasnya tersebut, tentu artis memerlukan perlengkapan teknis maupun non teknis. Kelengkapan-kelengkapan inilah yang wajib disediakan agar risiko gangguan selama pertunjukan dapat dihindari.

Sebelum Menyusun Riders, Ini yang Harus Dipertimbangkan

Walaupun riders identik dengan permintaan khusus artis, komponennya disusun oleh para kru tetap dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan risiko. Dalam riders, apa saja yang dibutuhkan artis beserta solusi alternatifnya di setiap kegiatan selama acara berlangsung harus dapat diperkirakan.

Selain itu, riders yang baik harus menghimpun semua informasi secara detail dan relevan. Jika dari sisi artis atau kru, pastikan untuk tidak meminta suatu hal yang terlalu sulit karena kurang menguntungkan.

"Jika Anda bukan bintang besar seperti Beyonce, membuat tuntutan eksentrik mungkin tidak menguntungkan Anda," demikian kata Music Gateaway. Tuntutan yang terlalu sulit justru berisiko memecah kesepakatan.

Sementara itu, bagi promotor, penting mengetahui riders terlebih dahulu sebelum menyepakati kontrak kerja dengan sang artis. Bagaimana pun juga, persyaratan tersebut tentunya bertujuan untuk membuat penampilan sang artis menjadi lebih baik lagi.

Adapun riders artis-artis di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut.

Riders Artis Indonesia

Sheila on 7

Sheila on 7 juga sempat viral mengenai riders yang sederhana jika dibandingkan dengan Tri Suaka. Dari pihak manajemen, Sheila on 7 hanya meminta ketersediaan tenaga medis, damkar, dan ambulans. Duta cs juga meminta untuk disediakan fasilitas laundry same day.

Band Gigi

Riders band Gigi bisa dikatakan cukup simpel. Band yang digawangi Armand Maulana tersebut ternyata berkaitan dengan suhu ruangan dan juga minuman dingin yang harus tersedia untuk 15 orang termasuk kru. Hal menariknya lagi, band Gigi meminta disediakan sebuah cermin besar di ruang tunggu mereka.

Isyana Sarasvati

Solois cantik Isyana Sarasvati menitikberatkan akomodasi dan air mineral sebagai permintaan khusus saat mengisi sebuah acara. Isyana dan tim meminta 3 mobil penumpang dari sebuah brand dan satu mobil yang berukuran lebih besar atau minibus. Air mineral yang disiapkan saat Isyana manggung juga harus berasal dari 2 brand yang diminta.

Tulus

Tulus ternyata selalu ingin mencicipi makanan daerah lokasi manggungnya dan hal ini tercatat dalam salah satu riders. Hanya saja, pelantun lagu hits "Hati-hati di Jalan" ini tidak dapat mengonsumsi makanan yang mengandung kambing dan udang. Tulus juga minta ketersediaan obat herbal untuk pencegah masuk angin.

Tri Suaka

Riders Tri Suaka tahun 2019 dapat dikatakan hampir sama dengan yang sedang viral beberapa waktu lalu karena meminta penyelenggara acara menyediakan sekitar 20 bungkus rokok merk tertentu. Namun sisi positifnya, Tri Suaka juga meminta agar disediakan sarung dan sajadah di lokasi acara.

Nah, demikianlah penjelasan tentang apa itu riders beserta contoh-contoh riders artis Indonesia. Menurut Anda, riders artis mana yang terbilang unik?

