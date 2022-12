Rezky Aditya Diduga Video Call Wanita Ini Saat Oral Seks, Siapa?

ERA.id - Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video syur seorang pria yang diduga Rezky Aditya. Video itu lantas dikaitkan dengan ramalan Hard Gumay yang sebelumnya pernah meramalkan hal tersebut.



Kehebohan video syur Rezky Aditya ini ramai dibicarakan netizen di Twitter hingga Telegram. Suami Citra Kirana itu diduga melakukan oral seks dengan memainkan alat vitalnya saat sedang melakukan panggilan video.



Menurut akun @lambe_danu_official99, Rezky Aditya diduga melakukan panggilan video dengan seorang wanita bule. Wanita berambut pirang itu terlihat sedang berbaring di sebuah kasur dengan selimut yang menutupi bagian tubuhnya.



Wanita yang belum diketahui identitasnya itu menamai kontak yang diduga Rezky sebagai Adhit.



“I want you see me (aku ingin kamu melihat ku),” tulis wanita itu.

Video syur Rezky Aditya (instagram/lambe_danu_official99)

Kemudian mereka pun melakukan panggilan telepon sebanyak dua kali. Pertama berdurasi satu menit dan yang kedua delapan menit.



Video syur ini lantas dikaitkan dengan ramalan Hard Gumay yang beberapa waktu lalu sempat memperingati akan hal ini. Ramalan itu disebut terbukti lantaran Hard Gumay sempat memberikan inisial ‘R’.



“Ini yang menggemparkan yang menutupi kasus laki-laki yang sudah berumah tangga ternyata selingkuh dan tersebar video asusilanya. Dan laki-laki tersebut terkenal alim. Kedua-duanya inisialnya sama R,” kata Hard Gumay belum lama ini.

Sebelum muncul video Rezky Aditya, netizen sempat menduga video syur inisial R itu adalah suami Dinda Hauw, Rey Mbayang, hingga Teuku Ryan yang tak lain adalah suami Ria Ricis. Namun dua nama tersebut akhirnya bisa bernafas lega lantaran video syur inisial R diduga Rezky Aditya.



Sementara itu, Citra Kirana sendiri saat ini sedang pergi berlibur dengan keluarga, termasuk Rezky Aditya. Wanita yang akrab disapa Ciki itu belum menanggapi terkait video syur mirip Rezky Aditya. Begitu pula dengan pihak Rezky yang belum buka suara terkait hal tersebut.