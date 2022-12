Tinggalkan YG Entertainment Demi THE BLACK LABEL, Taeyang Keluar dari BIGBANG?

ERA.id - Dong Young-bae atau yang dikenal dengan Taeyang resmi meninggalkan agensi, YG Entertainment. Ia disebut bergabung dengan anak perusahaan YG, THE BLACK LABEL.



Kabar keluarnya Taeyang dari agensi ini dibenarkan oleh YG Entertainment, Senin (26/12/2022). Dalam pernyataan resmi, agensi mengungkap bahwa suami Min Hyo-rin itu resmi bergabung dengan anak perusahaan, THE BLACK LABEL.



"Kami ingin memberi tahu Anda bahwa Taeyang BIGBANG akan bergabung dengan anak perusahaan YG Entertainment THE BLACK LABEL sebagai artis. Kami benar-benar senang bisa menyampaikan berita ini," kata agensi, dikutip SPOTV, Senin (26/12/2022).



Keluarnya Taeyang dari agensi ini tentu mengejutkan para penggemar. Banyak penggemar yang khawatir nasib dari BIGBANG pasca keputusan itu.



Namun agensi memastikan meski Taeyang sudah tidak di YG Entertainment, ia masih akan tetap bergabung sebagai anggota BIGBANG. Bukan hanya itu saja, agensi juga berjanji akan mewujudkan salah satu keinginan penggemar tentang comeback dari BIGBANG yang sudah lama dinanti.



"Dia akan tetap menjadi anggota keluarga YG dan BIGBANG. Kami memahami bahwa banyak orang menunggu BIGBANG untuk berpromosi, dan kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya," ungkap agensi.



Sementara itu, G-Dragon disebut masih berada di bawah naungan YG Entertainment meski Taeyang mundur dari perusahaan.



Diketahui THE BLACK LABEL didirikan pada 2015 oleh produser YG Entertainment, Teddy dan Kush. Agensi ini menaungi sejumlah artis seperti Jeon Somi, Zion T, Loren, dan Vince.