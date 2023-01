Pasca Hengkang dari YG Entertainment, Taeyang BIGBANG Langsung Ajak Jimin BTS Kolaborasi

ERA.id - Setelah cukup lama hiatus, Taeyang BIGBANG akhirnya comeback solo di bawah naungan label barunya, The Black Label. Untuk comebacknya kali ini, Taeyang akan berkolaborasi dengan Jimin BTS.



Kolaborasi Taeyang dan Jimin ini diumumkan langsung melalui akun Instagram The Black Label. Mereka akan berkolaborasi lewat lagu berjudul "Vibe".



"VIBE (Feat. Jimin of BTS) - Taeyang. 2023.01.13," tulis agensi.

Lagu tersebut akan dirilis pada 13 Januari 2023 mendatang, pukul 12.00 waktu setempat. Pada pengumuman kolaborasi ini, agensi juga mengunggah teaser foto yang menampilkan Taeyang dan Jimin bersama.



Sementara itu, rumor kolaborasi antara Taeyang dan Jimin ini sudah mencuat sejak Desember 2022 lalu. Namun, YG Entertainment, agensi yang saat itu masih menaungi Taeyang menolak untuk menanggapi rumor tersebut.



Rumor kolaborasi keduanya pun makin menguat setelah Taeyang memutuskan hengkang dari YG Entertainment, dan bergabung dengan The Black Label. Usai hengkang, ia mengunggah foto hitam putih di studio agensi barunya bersama seorang pria, yang diduga adalah Jimin BTS.

Belum lama ini Jimin BTS juga terlihat mendatangi gedung YG Entertainment. Kedatangan Jimin itu dibagikan oleh komunitas online di situs Pann. Dalam unggahan tersebut, Jimin diduga akan melakukan rekaman di studio YG Entertainment.