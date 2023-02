Gabung ke THE BLACK LABEL, Park Bo Gum Berpotensi Jadi Penyanyi?

ERA.id - Agensi baru Park Bo Gum, THE BLACK LABEL, menjawab rumor tentang karier masa depan Park Bo Gum di industri hiburan. Park Bo Gum berpotensi terjun sebagai penyanyi usai resmi bergabung ke THE BLACK LABEL.

Potensi Park Bo Gum di dunia tarik suara ini mengacu pada bakat dan minatnya dalam bernyanyi dengan album solo, soundtrack darama, dan lagu remake yang pernah dibawakan. Selain itu, Park Bo Gum juga tercatat mendaftar di band militer angkatan laut selama dinas militernya beberapa waktu lalu.

Minat kuat itu pun lantas membuat THE BLACK LABEL kemungkinan besar akan membuat Park Bo Gum menjadi seorang penyanyi. Tetapi, sejauh ini menurut agensi belum ada pembahsan lebih rinci terkait karier Park Bo Gum.

"Karena ini adalah awal kontrak, kami belum membahas arah promosinya," kata THE BLACK LABEL, dikutip JTBC News, Selasa (31/1/2023).

Aktor kelahiran 16 Juni 1993 ini diketahui sempat menunjukkan kemampuan vokalnya dalam bernyanyi. Sejumlah lagu yang pernah dibawakannya diantaranya "Let's Go See The Stars", "My Dearest", "Dear My Friend", "Happy Merry Christmas", "All My Love", "Bloomin", dan "My Person".

Sementara itu, THE BLACK LABEL merupakan agensi yang menaungi sejumlah penyanyi Korea Selatan seperti Jeon Somi, Zion.T dan yang terbaru Taeyang BIGBANG. Rata-rata artis yang bergabung dengan THE BLACK LABEL merupakan penyanyi, sehingga kemungkinan Park Bo Gum terjun ke dunia tarik suara sangat besar.

Selain itu, Park Bo Gum juga memiliki kemampuan dalam bermain sejumlah alat musik, seperti gitar dan piano. Bila nantinya Park Bo Gum terjun sebagai penyanyi, ia berpotensi besar akan menjadi musisi yang tampil dengan memainkan alat musik.