Umur Matang Untuk Menikah, Maria Vania Cari Kriteria Pasangan Kayak Cowo-Cowo Korea

ERA.id - Sempat dirumorkan dekat dengan beberapa artis, Maria Vania kini diketahui belum juga menemukan pasangan hidup. Saat ditanya soal kriteria, Maria ternyata sempat menyukai laki-laki Korea.

Berumur 31 tahun, pembawa acara olahraga itu menegaskan dia menginginkan laki-laki yang mempunyai tanggung jawab.

"Harus bertanggung jawab, cowo yang dipegang kata-katanya dan kita bisa lihat action dia juga. Dia bisa bertanggung jawab tidak sama dirinya sendiri," ucap Maria di YouTube Tema Indonesia, Rabu, (28/12/2022).

Maria mengaku saat ini dia sudah tidak hanya sekedar pacaran. Dia menginginkan untuk mencari pasangan yang sekaligus menjadi suaminya kelak.

"Kalau dia aja bisa konsisten sama kerjanya, atau dia hard worker, apalagi sama aku kan. Sama kerjaannya aja kan konsisten, berarti kayak 'wah ini cowok bisa gua andelin nih'. Karena kan aku nyari buat serius, pacaran mulu bosen," tambahnya.

Saat ditanya apakah cowo-cowo Korea termasuk dalam kriteria Maria Vania, dia menjawab tegas lebih memetingkan karakter. Maria dengan umur yang dinilai matang untuk menikah, dia tidak lagi mencari berdasarkan fisik, asal jangan terlalu tua menurut dia.

"Dulu mungkin iya (pengen cowok luar seperti cowo-cowo Korea), kayak at the end of the day karakter sih, nyambung enggak? Karena kalau lo udah tua kan lo udah enggak bisa ngapa-ngapain kan sama dia. Mau gini (menepuk dua tangannya) enggak bisa, udah lemes," katanya.