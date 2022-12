Indra Bekti Akhirnya Sadar dan Bisa Diajak Bercanda Lagi, Indy Barends Janji: Gue Akan Tiap Hari di Sini

ERA.id - Usai menjalani dua kali operasi akibat pecahnya pembuluh darah di kepala, presenter Indra Bekti akhirnya sadar. Hal ini terungkap dari unggahan video YouTube short sahabat terdekat Indra Bekti, Indy Barends yang diunggah pada Kamis (29/12/2022).

Bintang film Red CobeX ini sangat bahagia bisa melihat perkembangan signifikan Indra Bekti pasca operasi di Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Usai suami Aldilla Jelita sadar dan diizinkan untuk dijenguk, Indy Barends masuk ruangan.

Dalam video itu, presenter kondang yang baru saja berulang tahun ke-45 tahun ini terlihat sudah sadar. Ketika melihat Indy Barends, Indra Bekti langsung memegang pundak sahabatnya.

Ketika Indra Bekti sudah sadar, Indy Barends berharap agar sahabatnya segera sembuh. Sembari memegang tangan sahabatnya, Indy mengungkapkan rasa sayangnya kepada Indra Bekti.

Indy Barends dan Indra Bekti (Foto: YouTube short/Cherry Wish)

Indra Bekti sudah bisa berbicara dengan Indy Barends meski masih dalam kondisi suara lemas. Video ini memperlihatkan bahwa Indra Bekti sudah bisa diajak bercanda kembali.

"Lo harus tahu, gue sangat sayang sama lo," kata Indy Barends, dikutip dari kanal YouTube short Cherry Wish pada Jumat (30/12/2022).

"Thank you. I love you too," jawab Indra Bekti dengan nada lirih.

Perempuan berusia 50 tahun ini berharap agar sang sahabat segera sembuh supaya cepat pulang. Indy Barends mengaku tak keberatan jika setiaphari harus menjenguk sahabatnya di rumah sakit.

"Cepet sembuh ya, nggak suka di ruangan ini, pulang. Biar ada Netflix, aku bisa TikTokan ya nanti. Cepet sembuh ya Bekti, gue akan tiap hari di sini, nungguin lo," kata Indy Barends.

Tak diam saja, Indra Bekti menjawab coletah Indy Barends dengan mengatakan "Makan gratis". Walau suaranya tak begitu terdengar jelas, ucapan Indra Bekti membuat Indy Barends tertawa terbahak-bahak.

"Kalau makan gratis hahaha. Nggak dong gue beli," kata Indy Barends.

Saat Indy Barends tertawa-tawa, Indra Bekti langsung menarik rambut belakang Indy Barends. Indra Bekti juga sudah bisa mengangkat kepalanya. Hal ini membuat Aldilla Jelita menjadi panik karena kondisi suaminya baru saja sadar.

Indy Barends dan Indra Bekti (Foto: YouTube short/Cherry Wish)

"Ya sudah bekti Istirahat ya," ucap Indy Barends.

"Sudah, jangan banyak gerak dulu," kata Aldilla.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka mendoakan agar Indra Bekti segera pulih. Mereka juga bersyukur karena Indra Bekti sudah sadar kembali.

"ALHAMDULILAH. Sudah sadar banyak doa dari para Fans Duo IB yang mendoakan semoga keduanya selalu diberi kesehatan karena bisa menghibur umat umat manusia, hewan dan tumbuhan di Jagad Raya ini. Love you kak Indra Bekti dan Tendy," komentar akun @serui*****

"Alhamdulillah, semangat mas Bekti semoga segera pulih kembali, sesayang itu Teh Ndi," tulis akun @albany*****

"Alhamdulillah ya Allah. Bekti sudah sadar, sehat selalu kembali menghibur masyarakat Indonesia." kata akun @nuriatulmaslahah****