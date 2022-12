Hamish Daud Lakukan 4 Gaya Hidup Zero Waste yang Bakal Diterapkan di Tahun 2023, Mau Coba?

ERA.id - Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung 2022 dan akan melangkah memasuki tahun 2023. Kebanyakan masyarakat menyambut tahun baru dengan menyusun daftar resolusi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Beberapa resolusi bisa berupa olahraga lebih rutin, menabung lebih giat, atau hal-hal positif lainnya. Octopus, perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi daur ulang sampah, melalui kampanye New Year, New Habit mengajakmu menyambut tahun 2023 dengan memulai menggiatkan kebiasaan baik dan berkelanjutan, yaitu memilah dan mendaur ulang sampah.

Kebiasaan membuang sampah masyarakat Indonesia bisa dikatakan cukup memprihatinkan, sampai saat ini masih banyak warga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik dan benar. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga memilih untuk membuang sampah dengan cara dibakar, dikubur di tanah, atau dibuang ke sungai. Akibatnya, lingkungan semakin tercemar dan terancam.

Hamish Daud, publik figur sekaligus Chief Marketing Officer dan Co-Founder Octopus Indonesia mengatakan memulai kebiasaan baru yang positif akan terasa lebih ringan dan menyenangkan apabila dilakukan bersama-sama dengan keluarga dan sahabat.

"Octopus mengadakan Kampanye New Year, New Habit, di mana pengguna bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dengan membagikan kode referral di aplikasi Octopus," ujar Hamish Daud.

"Harapannya, semakin banyak orang yang mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan dan minim sampah (Zero Waste Lifestyle). Untuk menambah semangat dalam menyebarkan kebiasaan baik ini, kami juga menawarkan point reward yang bisa pengguna tukarkan dengan berbagai benefit," lanjutnya.

Bagi kamu yang ingin memulai Zero Waste Lifestyle di tahun 2023, tidak perlu jauh-jauh dan memikirkan jalan keluar yang sangat rumit. Karena, perubahan gaya hidup ini bisa kita lakukan dengan mudah di lingkungan rumah, sekolah atau kantor.

Untuk kamu yang masih bingung harus mulai dari mana, coba lakukan 4 kebiasaan kecil ini untuk bumi minim sampah di tahun 2023 ala Hamis Daud, dari keterangan resmi Octopus diterima oleh Era.id pada Jumat (30/12/2022).

1. Memilah sampah

Buang sampah di tempatnya saja sudah tidak cukup. Sekarang kita harus memilah limbah sesuai kategori, supaya tidak tercampur dan lebih mudah untuk didaur ulang. Kamu bisa pisahkan sampah-sampah seperti plastik, kertas, serta kemasan kaca, dan menukarkannya dengan pulsa, paket data atau token listrik di aplikasi Octopus.

2. Lakukan prinsip One In, One Out

Untuk menghindari penimbunan barang yang tidak berguna, kamu bisa mencoba prinsip one in one out, yakni hanya membeli satu barang jika ada satu barang lama yang perlu dikeluarkan. Kamu bisa memberikan barang ini ke orang yang membutuhkan, atau memesan Pelestari dari aplikasi Octopus untuk menjemput barang tersebut.

3. Decluttering

Jika kamu merasa punya terlalu banyak barang elektronik yang sudah jarang dipakai, mungkin sudah saatnya melakukan decluttering atau memisahkan barang-barang yang memang hanya diperlukan saja. Benda-benda kesayangan yang sudah tidak lagi berguna seperti kamera tua, handphone jadul, laptop rusak, bahkan kabel bekas bisa ditukarkan dengan bitcoin dan emas digital di aplikasi Octopus.

4. Bagikan kode referral Octopus ke keluarga, teman dan sahabat

Memulai kebiasaan baru pastinya lebih mengasyikkan jika dilakukan bersama-sama. Kamu bisa bergabung dalam Kampanye New Year, New Habit, dan mengajak orang-orang terdekat untuk mendaur ulang sampah menggunakan aplikasi Octopus.

Caranya mudah sekali, yaitu dengan membagikan kode referral sebanyak-banyaknya. Kamu bisa mendapatkan 5.000 poin dari setiap pengguna baru yang mengunduh aplikasi Octopus, serta 50.000 poin ekstra dari setiap pesanan pertama pengguna baru.