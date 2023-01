Astronot Apollo 7 yang Terakhir Bertahan Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

ERA.id - Astronot NASA terakhir yang selamat dari misi Apollo 7 tahun 1968, Walter Cunningham, meninggal dunia. Walter meninggal di usia 90 tahun.



Berita kepergian Walter Cunningham itu dikonfirmasi oleh NASA lewat sebuah pernyataan resmi. Walter meninggal pada Selasa, 3 Januari 2022 di Houston.



"NASA akan selalu mengingat kontribusinya pada program luar angkasa negara kita dan mengirimkan belasungkawa kami kepada keluarga Cunningham," kata administrator badan antariksa Bill Nelson dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN, Rabu (4/1/2023).



Keluarga Walter juga turut menyampaikan berita duka itu kepada publik. Mereka mengungkap kebanggaan besar yang sudah dilakukan Walter sepanjang hidupnya sebagai seorang patriot, penjelajah, pilot, astronot, suami, serta ayah bagi anak-anaknya.



"Dunia telah kehilangan pahlawan sejati lainnya, dan kami akan sangat merindukannya," kata pihak keluarga.

Astronot Apollo 7 (Dok: NASA)

Walter Cunningham pertama kali bergabung dengan NASA pada tahun 1963. Sebelum bergabung, ia mendaftar di Angkatan Laut AS dan memulai pelatihan sebagai pilot di tahun 1952. Dia juga pernah bertugas sebagai pilot pesawat tempur di Korps Marinir AS dalam 54 misi di Korea.



Dia kemudian terpilih sebagai salah satu pilot Apollo 7 yang memiliki misi pertama dari program NASA mendaratkan manusia di bulan untuk pertama kalinya. Misi Apollo 7 diluncurkan pada tahun 1968 dan berlangsung sekitar 11 hari.



Lahir di Creston, Iowa, dan penerima gelar sarjana kehormatan dalam fisika dan master dengan perbedaan dalam fisika dari University of California di Los Angeles, Cunningham berusia 36 tahun ketika misi Apollo 7 diluncurkan.



Walter Cunningham dan anggota misi Apollo 7 lainnya memenangkan penghargaan Emmy khusus untuk laporan harian mereka dari luar angkasa. Dia pensiun dari NASA pada tahun 1971 dan melanjutkan untuk melayani berbagai peran di sektor swasta termasuk sebagai eksekutif, pengusaha konsultan, dan pembawa acara talk show radio.