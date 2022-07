Dipakai ke Bulan 53 Tahun Lalu, Jaket Astronaut Buzz Aldrin Terjual Rp40 Miliar

ERA.id - Jaket yang dikenakan astronaut AS Buzz Aldrin saat pergi ke bulan pada 1969 menaiki Apollo 11 dilelang senilai 2,7 juta dolar AS (Rp40 miliar) di New York, Selasa, seperti diumumkan Sotheby's.



Jaket putih dengan bendera Amerika, inisial NASA dan nama "E.ALDRIN" tersemat di sana adalah bagian dari koleksi pribadi benda-benda yang diputuskan untuk dijual oleh astronot 92 tahun itu.



"Baju langka ini diburu oleh banyak penawar selama hampir 10 menit sebelum dijual kepada penawar lewat telepon," kata Sotheby's dalam pernyataan, dikutip dari AFP pada Rabu (27/7/2022).



Tag: Jaket Astronaut Buzz Aldrin Jaket Astronaut Buzz Aldrin