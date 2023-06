Momen Adinia Wirasti Menikah dengan Aktor Asal Australia Michael Wahr

ERA.id - Aktris Adinia Wirasti resmi menikah dengan kekasihnya aktor asal Australia, Michael Wahr, pada Jumat (9/6/2023). Kabar bahagia ini dibagikan oleh Adinia dan Wahr lewat unggahan di Instagram mereka.

"A - M - 9th June 2023," tulis Adinia Wirasti dengan menyematkan tagar nama belakang dirinya dan sang suami.

Pada unggahan foto tersebut, terlihat Adinia mengenakan busana pernikahan berwarna putih dengan nuansa Jawa. Ia tampil anggun dengan rambut yang disanggul.

Sementara itu, Michael Wahr mengenakan beskap putih dan blangkon untuk melengkapi penampilannya. Terlihat Michael berpose tengah mengecup kening Adinia Wirasti.

Postingan foto pernikahan Adinia dan Michael ini sontak langsung menuai banyak komentar dari rekan artis. Mereka mengucapkan selamat atas pernikahan keduanya.

"Selamat Asti sayang. Sedih gak bisa kesana, selamat dan doa terbaik untuk kebahagiaan kalian berdua," komentar Melly Goeslaw.

"So happy for you. See you sayang. Congrats cantikk," kata Titi Kamal.

"So happy for you both. Congratulations," sambung Acha Septriasa.