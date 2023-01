Venna Melinda Alami KDRT, Athalla Naufal Temani Ibunya di Rumah Sakit: Love You, Aku Disini Untukmu Mah!

ERA.id - Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan ke polisi atas kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Akibat kekerasan itu, bagian hidung dan mulut ibunda Athalla Naufal dan Verrell Bramasta ini bercucuran darah.

KDRT itu berawal dari cekcok saat berada di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur pada Minggu (8/1/2023). Pihak Polda Jatim mengatakan bahwa mantan istri Ivan Fadilla ini kerap mendapatkan ancaman fisik dari Ferry Irawan.

Diketahui, kini perempuan berusia 50 tahun ini sedang berada di rumah sakit dan ditemani oleh anak keduanya, Athalla Naufal. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram stories Athalla Naufal.

Adik Verrell Bramasta ini menggenggam erat tangan ibunya yang masih mengenakan gelang pasien rumah sakit.

Athalla Naufal temani Venna Melinda (Foto: Instagram stories/@athallanaufal7)

"Love you mah," tulis Athalla Naufal, dikutip dari Instagram stories @athallanaufal7, pada Senin (9/1/2023).

Lalu, Athalla membagikan foto dirinya saat menemani ibunya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit lewat feed Instagram-nya. Pria yang mengenakan kaos hitam ini menggenggam erat tangan Venna Melinda.

"Always here for you mah (Selalu ada di sini untukmu mah)," ungkapnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka mendoakan kesembuhan Venna Melinda. Mereka juga menyarankan Venna tak mencabut laporan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan.

"Get weel soon mamah Venna. Ya Allah ternyata benar di pemberitaan lagi ramai," komentar akun @ultrami******

"Tolong jangan cabut laporan dengan alasan apapun itu! Udah nggak benar lakinya ini," tulis akun @dezthar****

"Semoga cepat sembuh, apapun alasannya KDRT tidak dapat dibiarkan,berikn efek jera kepada pelakunya," kata akun @sapar*****

Berbeda dengan Athalla Naufal, Verrell Bramasta kini masih terjebak di Jepang. Ditengah masalah menimpa ibunya, mantan kekasih Natasha Wilona ini membagikan keluh kesahnya karena paspornya yang hilang usai mengalami pencopetan di Jepang.

Selain paspor, pria berusia 26 tahun ini kehilangan kartu ATM, kartu kredit, dan dompetnya. Verrell mengaku kesulitan pulang ke Indonesia dan berharap urusannya dengan Kepolisian di Jepang bisa segera terselesaikan.