Venna Melinda Alami KDRT, Verrell Bramasta Tulis Pesan Menyentuh

ERA.id - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Venna Melinda oleh suaminya Ferry Irawan kini tengah menjadi perhatian publik. Sikap kedua anak Venna, yakni Verrrell Bramasta dan Athalla Naufal atas kejadian yang menimpa ibunya ini pun turut menuai sorotan.



Athalla sendiri diketahui sudah mengunjungi sang ibu di rumah sakit, yang momennya dibagikan di Instagramnya. Sementara itu, Verrell tampak menuliskan pesan menyentuh untuk sang ibu di Instagram Storiesnya.



Pada unggahan itu, Verrell membagikan video kumpulan foto dan video dirinya dan sang adik sejak kecil, yang diunggah Venna beberapa waktu lalu. Verrell kemudian berjanji akan selalu berada di sisi sang ibunda.

Unggahan Verrell Bramasta (Instagram Stories)





"I'm here for you ma. Bismillah," tulis Verrell Bramasta, pada Senin (9/1/2023).



Sementara itu, dilihat dari postingan Athalla Naufal, Venna Melinda saat ini tengah dirawat di rumah sakit pasca mengalami KDRT. KDRT diketahui terjadi di sebuah hotel di Jawa Timur, pada Minggu (8/1/2023).



Usai menerima KDRT, Venna Melinda langsung melaporkan Ferry Irawan ke Polda Jatim. Pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus tersebut dan sudah memanggil pihak korban menjalani pemeriksaan.