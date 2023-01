Konten Ria Ricis Bawa Anak Naik Jetski Disorot Media Asing, Netizen Serukan Aksi: Report Masal Yuk!

ERA.id - Beberapa media asing menyoroti aksi Ria Ricis yang membawa anaknya, Moana, naik jetski dengan suaminya Teuku Ryan. Media-media itu menyoroti begitu banyaknya kritikan yang diberikan kepada Ria Ricis dan Teuku Ryan atas aksi mereka.



Media SCMP menuliskan artikel yang berjudul "Indonesian YouTuber under fire for video of infant daughter on a jet ski with no life jacker". Artikel ini dirilis pada Selasa (10/1/2023).



Pada laporannya, media tersebut mengatakan bahwa memang tidak ada larangan untuk membawa anak menaiki jetski. Namun, para pembuat jetski memang sudah memberikan pedoman untuk kendaraan air tersebut dinaiki orang yang sudah mampu duduk di atasnya.



"Menurut beberapa situs web, tidak ada aturan mencegah orang tua membawa anak mereka di jetski. Namun, sebagian besar pedoman dari pabrik jetski merekomendasikan bahwa seluruh penumpang harus bisa menyentuh lantai jetski secara aman dengan dua kakinya," jelas SCMP.

Media asing yang menyorot Ria Ricis (Istimewa)

Media asal Amerika Serikat, Insider juga menyoroti aksi Ria Ricis terhadap anaknya tersebut. Mereka menyoroti Ricis membawa anaknya naik jetski tanpa menggunakan pelampung.



"A YouTube mom with 30 million subscribers filmed her baby on a jet ski with no life jacket, sparking concern among viewers," kata Insider.

Pemberitaan media asing itu lantas mendapat sorotan dari netizen di Tanah Air. Mereka mengaku miris dengan apa yang terjadi sekaligus kesal dengan tindakan Ria Ricis.

"Bukan cuma go internesyenel, tapi juga go blok," kata @ajeongha****.

"Dahlah guys mending report massal aja yuk," balas @rachmao****.

"Anak sekecil itu berkelahi dengan like & subscribe," timpal @Saber_b1****.

"Dia sblm nikah aja kontennya goblog goblog kan, jdi wajar aja setelah punya anak kontennya masih goblog. Akhirnya ke goblog-annya go internasyenel~," ujar @MsCookieMo****.

Sementara itu, Ria Ricis sendiri sudah buka suara usai mendapat kritikan karena membawa anaknya naik jetski tanpa pelampung. Ia mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja dan menunjukkan tangkapan layar percakapannya dengan dokter anak tentang Moana.