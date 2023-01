Jeremy Renner Jalani Fisioterapi, Chris Evans Malah Ngeledek, Netizen: Bestie Forever!

ERA.id - Chris Evans dan Jeremy Renner kembali menunjukkan kedekatan mereka. Kali ini, Chris Evans melontarkan candaan kepada Jeremy Renner yang tengah menjalani fisioterapi, usai operasi karena kecelakaan saat bersihkan salju.

Interaksi Chris Evans dan Jeremy Renner ini terjadi di Twitter, dengan keduanya yang saling membalas cuitan. Awalnya, Jeremy Renner membagikan momen dirinya menjalani fisioterapi.



Jeremy mengunggah fotonya tengah melakukan fisioterapi kakinya dengan bantuan ahli. Ia berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikannya dukungan selama masa pemulihan.



"Aku ingin berterima kasih kepada semua orang atas pesan dan perhatian mereka. Banyak cinta dan apresiasi buan Anda semua. Lebih dari 30 tulang yang patah ini akan sembuh, tumbuh lebih kuat, seperti halnya cinta dan ikatan dengan keluarga dan teman semakin dalam," tulis Jeremy Renner.



Cuitan Jeremy Renner itu langsung mendapat balasan dari Chris Evans. Pemeran Captain America itu melontarkan candaan dengan menanyakan kabar snowcat, kendaraan pembersih salju yang menabrak Jeremy saat kecelakaan.

That’s one tough mf’er. Has anyone even checked on the snowcat???



Sending so much love ❤️ https://t.co/Wc9M0EhL9d