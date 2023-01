Toreh Prestasi Membanggakan, Lisa BLACKPINK Tambah 3 Predikat Guinness World Records Baru

ERA.id - Lisa BLACKPINK kembali menorehkan prestasi membanggakan sebagai seorang solo artis. Ia berhasil meraih 3 rekor baru di Guinness World Records.



Dilansir dari Soompi, tiga rekor baru ini diperoleh Lisa berkat keberhasilan debut solonya pada 2021 lalu. Adapun rekor tersebut adalah First Solo K-Pop Winner at MTV Video Music Awards dan First Solo K-Pop Winner at MTV Europe Music Awards.



Artis asal Thailand ini juga meraih rekor sebagai Most Followers on Instagram for K-Pop Artist. Diketahui Lisa saat ini memiliki jumlah pengikut di Instagram mencapai 86,3 juta akun.

Congratulations to Lisa from @ygofficialblink who has had three new Guinness World Records titles confirmed for her outstanding 2022 awards season 🥰🏆https://t.co/QZrvFeCcQR — Guinness World Records (@GWR) January 24, 2023

"Selamat untuk Lisa dari @ygofficialblink yang telah memiliki tiga gelar Guinness World Records baru yang dikonfirmasi untuk musim penghargaan 2022 yang luar biasa," tulis Guinness World Records di Twitter, Selasa (24/1/2023).



Dengan bertambahnya 3 rekor baru tersebut, maka Lisa kini sudah memiliki 5 rekor di Guinness World Records. Sebelumnya ia sudah meraih rekor sebagai Most Viewed YouTube MV by Solo Artist in 24 Hours dan Most Viewed YouTube MV in 24 Hours by Solo K-Pop Artist.



Sementara itu, Lisa sendiri saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas konser tur dunia bersama member BLACKPINK lainnya. Mereka akan menggelar konser di Gelora Bung Karno Jakarta, pada 11 dan 12 Maret 2023 mendatang.