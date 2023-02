Apa Itu Transgender dan Bagaimana Sejarahnya?

ERA.id - Apa itu transgender, apakah bagian dari gerakan LGBTQ? Kemudian apa saja latar belakang gerakan transgender? Simak selengkapnya melalui artikel berikut ini.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka saat dilahirkan.

Dengan demikian, berarti bahwa orang yang mengidentifikasi sebagai transgender mungkin merasa bahwa mereka seharusnya lahir sebagai jenis kelamin yang berbeda, atau bahwa gender mereka tidak dapat dikaitkan dengan jenis kelamin manapun.

Transgender dapat mencakup orang yang mengalami perubahan gender melalui operasi atau terapi hormon, serta orang yang tidak mengalami perubahan fisik tetapi merasa bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diterimanya saat lahir.

Apakah transgender sama dengan banci?

Apakah transgender sama dengan banci (unsplash)

Transgender dan banci sebenarnya adalah istilah yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.

Sementara itu, istilah bencong sering digunakan secara tidak sesuai dan tidak hormat untuk menggambarkan orang yang melakukan operasi atau terapi hormon untuk memodifikasi tubuh mereka agar lebih menyerupai gender mereka yang identik.

Mencampuradukkan kedua istilah tersebut dapat mengakibatkan stigma dan diskriminasi terhadap komunitas transgender. Meskipun demikian, keberadaan transgender di Indonesia hingga sekarang masih belum diterima sepenuhnya.

Sejarah Transgender yang Tercatat

Dilansir dari laman nationalgeographic, ada banyak bukti tentang perbedaan gender sepanjang sejarah manusia. Di antaranya yang paling awal adalah kisah-kisah tentang gala dan galli.

Gala dan Galli adalah pendeta yang ditugaskan sebagai laki-laki sejak lahir yang melintasi batas-batas gender dalam pemujaan mereka terhadap berbagai dewi di Sumeria kuno, Akkadia, Yunani, dan Roma.

Kemudian budaya lain mengakui adanya gender ketiga, termasuk orang dengan dua roh dalam komunitas adat dan Hijra, orang non-biner yang mendiami peran ritual di Asia Selatan.

Namun beberapa orang yang menentang biner gender menduduki peran-peran resmi. Selama masa pemerintahan singkat kaisar Romawi yang terkenal dengan nama Elagabalus, (yang memerintah dari tahun 218 hingga 222 M) adalah pemimpin yang terlahir sebagai laki-laki namun suka berpakaian feminin dan meminta untuk disebut sebagai "perempuan".

Elagabalus bahkan menyatakan keinginannya untuk melakukan operasi pengangkatan alat kelamin. Hingga akhirnya dia dijauhi dan stigmatisasi dan dibunuh pada usia 18 tahun dan dibuang ke Sungai Tiber.

Kemudian ada Albert Cashier, seorang tokoh dari abad ke-19 yang lebih tertutup. Dia bertugas dengan berani di lebih dari 40 pertempuran sebagai tentara Union Army dalam Perang Saudara AS - salah satu dari setidaknya 250 orang yang, meskipun diberi jenis kelamin perempuan sejak lahir, bertempur dalam perang sebagai laki-laki.

Rekor perang Cashier berakhir setelah dia diberhentikan beberapa dekade kemudian. Meskipun rekan-rekan militernya membelanya dan dia tetap mendapatkan pensiun militernya, Cashier akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa dan dipaksa mengenakan pakaian wanita.

Transgender di Dunia Modern

Pada awal abad ke-20, kemajuan medis memungkinkan terapi hormon dan operasi konfirmasi gender. Hal itu berkat dokter dan pembaharu Magnus Herschfeld's Institute for Sexual Research di Jerman, yang didirikan pada tahun 1919.

Konfirmasi gender secara medis mengubah kehidupan transgender dan konsepsi publik tentang gender. Meskipun demikian, upaya-upaya pembedahan awal masih bersifat kasar.

Salah satu pasien konfirmasi gender pertama di institut tersebut, adalah seorang transgender Jerman bernama Lili Elbe yang meninggal dunia pada tahun 1931 setelah gagal menjalani transplantasi rahim.

Kemudian pada tahun 1950-an, Jorgensen, seorang veteran Angkatan Darat AS, mencari terapi hormon dan serangkaian operasi penegasan gender di Denmark dan A.S.

Dalam perjalanannya, Jorgensen menjadi sensasional, berkat artikel dengan judul seperti "Ex-GI Becomes Blonde Beauty: Bronx Youth is a Happy Woman After 2 Years, 6 Operations.."

Publikasi tersebut menghancurkan kemampuan Jorgensen untuk mendapatkan uang dengan cara apapun kecuali promosi diri. Sebagai penampil di klub malam dan penampil yang suka mengedipkan mata dan merayu, Jorgensen menjadi wajah publik identitas transgender di seluruh dunia.

Setelah kasus-kasus publik seperti yang dialami Jorgensen, istilah "transgender" masuk ke dalam kamus. Para ahli telah melacak asal-usul istilah ini pada tahun 1960-an, ketika istilah ini digunakan dalam dunia kedokteran dan oleh para aktivis trans seperti Jorgensen dan Virginia Prince. Istilah ini mulai digunakan secara luas pada tahun 1990-an seiring dengan berkembangnya gerakan trans pride.

