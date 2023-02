Beberkan Alasan Terjun Bisnis Parfum, Pertanda Hesti Purwadinata Bakal Pensiun Jadi Artis?

ERA.id - Presenter kondang Hesti Purwadinata baru saja meluncurkan produk parfum terbaru bernama Hipnoza. Hadirnya Hipnoza sebagai produk lokal parfum bisa meningkatkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia secara inklusif untuk pria dan wanita.

Ketika disinggung apakah peluncuran bisnis sebagai tanda dirinya pensiun dari dunia entertainment, sahabat Ayu Ting Ting ini membantahnya. Ia mengaku masih nyaman di dunia entertainment dan mencoba menjajaki dunia bisnis parfum.

Hesti Purwadinata (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Jangan dong (pensiun dunia entertain). Gue masih nyaman banget di dunia entertain. Ini kan bisnis baru merintis," kata Hesti Purwadinata, dalam acara press conference launching parfume Hipnoza di Up All Might Kemang, Jl Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (9/2/2023).

"Bagi waktunya adalah Hipnoza yang ngikutin waktu aku," lanjutnya.

Istri Edo Borne ini membeberkan alasannya untuk memilih terjun bisnis parfum. Hesti mengaku dirinya memang suka dengan parfum dan gemar mencoba aroma wewangian yang berbeda-beda. Maka dari itu, ia memutuskan untuk merintis dunia parfum.

Sebagai tambahan informasi, Hesti juga memiliki bisnis lain dibidang kuliner. Hesti memiliki restoran bernama Lox Smoked Salmon berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan.

"Karena alasannya ikut terjun dunia bisnis why not sih sebenarnya, kenapa nggak? Aku berusaha, F&B juga pernah. Ini sesuatu yang baru, masuk ke beauty juga. Memang kesenangan sendiri, ketika gue sudah suka sesuatu kayak parfum, gue coba share ke semua orang ya jadi kesenengan aku tersendiri," tuturnya.

Hesti Purwadinata (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Tak dipungkiri, wanita berusia 39 tahun ini ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis parfum ini. Ia juga senang karena memiliki partner kerja yang mengerti soal bisnis.

"Dan mendapatkan banyak keuntungan dari diri aku. (Terjun dunia bisnis) Learning by doing, jadi aku nggak benar-benar sendiri, ada juga partner kerja yang memang lebih mengerti bisnis plannya. Jadi aku yang terjun secara lebih detailnya, karena produk mencerminkan aku, aku memang harus terlibat semuanya. Namun, partner kerja yang mengerti soal bisnis plan," paparnya.

Pembawa acara To Night Show ini mengatakan proses pengerjaan pembuatan parfum cukup lumayan memakan waktu, yaitu satu tahun. Ia berharap bisnis parfum ini bisa membawa peruntungan baginya.

"Sebelum membuat F&B, parfum ini memakan waktu setahun, untuk main diparfum sudah berbulan-bulan, akhirnya ketemuan (dengan partner bisnis). Jadi memang ditawarkan, 'Hes yuk kita coba bikin bisnis parfum'," jelasnya.

"Mungkin sudah banyak yg terjun, gimana nih persaingannya sudah banyak, tapi tidak seperti skincare yang udah kayak raksasa. Jadi parfum jarang dan semoga jadi pelopor." tambahnya.