Bersahabat dengan Ayu Ting Ting, Hesti Purwadinata Akui Teman Jadi Salah Satu Aset Terpenting

ERA.id - Hesti Purwadinata menjadi teman dekat atau bersahabat dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Padahal, sang biduan mengungkapkan ada beberapa artis yang kerap 'menyenggol' dirinya.

Rupanya, istri Edo Borne tidak terpengaruh walau Ayu Ting Ting kerap disenggol oleh beberapa artis. Ia mengatakan persahabatannya dengan pelantun "Alamat Palsu" bak kepompong. Kedekatan keduanya bermula dalam satu project acara televisi Lapor Pak!.

Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata (Foto: Instagram)

"(Sama Ayu Ting Ting) kayak kepompong lah, memang deket karena gue kan pernah bilang kalau aku dapet temen, sahabat itu dari pekerjaan dan kita kerja bareng. Ayu juga karena kerja bareng jadi teman," ujar Hesti Purwadinata dalam acara press conference launching parfume Hipnoza di Up All Might Kemang, Jl Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (9/2/2023).

Wanita berusia 39 tahun berharap agar hubungan persahabatannya dengan Ayu Ting Ting bertahan lama.

"Amin mudah mudahan sih (persahabatan tahan lama)," katanya.

Sama seperti pasangan, ibu anak dua ini merasa pertemanan menjadi aset terpenting di dalam hidup. Menurutnya, teman juga bisa menemaninya sampai hari tua nanti.

"Maksudnya kalau pertemanan kita nggak tahu ya kapan akan selalu ada, tapi aset terpenting kalau dalam hidup itu pasangan hidup dan teman yang akan menemani di hari tua ini sih, kalau anak nanti kan punya keluarga sendiri ya," katanya.

Hesti Purwadinata (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Hesti Purwadinata juga senang karena mendapatkan dukungan penuh dari Ayu Ting Ting untuk terjun bisnis parfum. Bahkan, mantan istri Enji Baskoro ini mencoba produk parfum yang baru diluncurkan bernama Hipnoza.

"Dia lagi di Eropa, dia support teman. Aku semprot, gue semprot cobain," imbuhnya.