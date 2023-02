Tuai Sorotan Gegara Liburan Tanpa Vincent Verhaag, Jessica Iskandar Klarifikasi Begini

ERA.id - Rumah tangga Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag belum lama ini menuai sorotan publik. Rumah tangga mereka isu miring keretakan, setelah Jessica pergi liburan tanpa Vincent.

Jessica pergi ke Singapura hanya bersama ibunya dan kedua putranya. Momen liburan tersebut pun dibagikan Jessica Iskandar di unggahan Instagramnya.

"Perjalanan singkat ke Universal Studio. Mumpung El libur sekolah. Ibuku adalah ibu terbaik, aku beruntung ada dia. Dan aku sangat mencintainya. El Barack ga terasa sudah besar, selalu take care sama aku adiknya, dan omanya. My little man!" tulis Jessica Iskandar di keterangan unggahannya.

Melihat unggahan liburan Jessica tanpa Vincent ini, netizen langsung berkomentar. Mereka menanyakan keberadaan Vincent hingga kesibukannya dinyinyiri karena tak ikut liburan.

"Kok papanya Don nggak nemenin anak-anak dan bini liburan ya?" tanya netizen.

"Sesibuk apa sih nih lakinya," ucap yang lain.

Padahal Jessica sendiri sudah membahas tentang sang suami di keterangan yang disematkannya. Ia juga berharap liburan selanjutnya Vincent bisa ikut serta.

"Dan papa, kami sangat sedih kamu tidak bisa ikut. Kami sangat merindukanmu! Secepatnya kita bisa jalan-jalan bersama," tambah Jessica.

Pada YouTubenya, artis yang biasa disapa Jedar ini juga menjelaskan alasan Vincent Verhaag tak bisa ikut liburan. Ia mengatakan ada hal yang harus diurus pada paspor sang suami.

"Aku sebenarnya penginnya pergi bareng. Tapi parpornya Vincent lagi ngurus surat-surat, lagi diurus jadi nggak bisa. Kemarin akhirnya aku pergi sama oma," pungkas Jessica Iskandar.