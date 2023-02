13 Kali Pacaran, Ge Pamungkas Curhat Pernah Susah Move On dari Mantan

ERA.id - Standup comedian Ge Pamungkas ternyata punya lumayan banyak mantan pacar. Ia mengaku pernah 13 kali berpacaran. Selama menjalin sejumlah hubungan ternyata, ternyata tidak ada satu mantan pacar pun yang Ge Pamungkas ajak balikan. Karena menurutnya, cukup sekali saja mengalami kegagalan dengan mantan pacarnya.

“Aku tidak pernah punya sejarah balikan lagi sama mantan pacar. Karena aku tipe orang yang kalau sudah gagal sekali dalam hubungan dengan seseorang, tidak mau coba lagi. Lebih baik cari yang lain saja. Makanya, aku juga tidak pernah mengalami namanya putus-nyambung dalam pacaran,” ungkap Ge Pamungkas dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

Meskipun mengaku tidak pernah balikan lagi sama mantan, bintang Viu Original Mantan Tapi Menikah ini mengaku kalau ada satu mantan pacarnya yang sulit untuk dilupakan. Ternyata mantan pacar spesial yang bikin Ge Pamungkas susah move on adalah pacar pertamanya. Hubungan dengan pacar pertamanya ini terjadi saat Ge Pamungkas masih duduk di bangku kuliah dan hanya berlangsung selama 3 bulan saja.

“Aku pertama kali pacaran itu pas masih kuliah semester 1 di Bandung. Saat itu aku masih polos banget dan punya prinsip one forever or never. Terus itu juga pertama kalinya aku diputusin sama cewek, padahal baru 3 bulan pacaran. Pas aku ajak balikan, dianya nggak mau. Makanya agak lama tuh buat lupa sama mantan pacar pertamaku ini,” cerita Ge Pamungkas panjang lebar.

Setelah putus sama mantan pacar pertamanya ini dan ditolak buat balikan, Ge Pamungkas sempat pacaran dengan cewek lain, tapi masih terus kepikiran sama mantan pertamanya itu hingga bertahun-tahun. Bahkan dia baru bisa move on pada saat mantannya itu sudah mau menikah sama orang lain.

Semangat Mengejar Cinta

Nah, Ge Pamungkas juga punya pesan untuk para cowok yang senasib dengan tokoh Bayu di drama Viu Original Mantan Tapi Menikah. Bayu adalah cowok yang naksir sahabat sendiri tapi tidak bisa mengungkapkannya. Ge bilang kalau semua orang seharusnya semangat untuk mengejar orang yang dia cintai dan mengungkapkan perasaannya supaya tidak ada rasa penasaran.

“Buat para cowok yang naksir sama sahabat sendiri harus menonton drama Viu Original Mantan Tapi Menikah. Karena di drama ini akan diperlihatkan kalau kalian hanya menunggu saja tanpa berusaha mendapatkan cewek yang kalian taksir, maka akan ada orang lain yang akan merebut cewek itu,” ujar Ge.

Drama sepanjang 10 episode ini berkisah tentang seorang cewek bernama Ana (Aurelie Moremans) yang semasa sekolah dulu pernah memutuskan hubungan cintanya dengan sang pacar, Saka (Omar Daniel).

Ternyata, saat baru Ana mulai memasukin dunia kerja, dia terpaksa bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan pacarnya. Tentu saja situasinya jadi awkward, apalagi Saka jadi atasannya Ana langsung di perusahaan itu. Tapi, sepertinya kedua mantan pasangan ini masih saling suka. Namun, untuk bisa jadian lagi, mereka perlu melakukan banyak perjuangan.