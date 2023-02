Rumahnya Dikuntit hingga Foto Tanpa Hijab Disebar, Putri Anne Ancam Laporkan ke Polisi: See You Soon!

ERA.id - Istri Arya Saloka, Putri Anne meluapkan kekesalannya terhadap beberapa wanita yang diam-diam menguntit rumahnya. Melalui Instagram Stories-nya, ibu anak satu ini membagikan foto rekaman CCTV yang memperlihatkan penguntit sedang ada di depan rumahnya.

Dari rekaman CCTV itu, terlihat sejumlah wanita yang diduga penguntit tampak mengawasi aktivitas Putri Anne di dalam rumah. Bintang film Adrenaline ini kesal karena penguntit yang baru keluar dari mobil itu mengambil fotonya.

Dalam foto itu, ia mengaku tidak mengenakan hijab dan sedang menggendong anaknya, Ibrahim Rumi. Bukan hanya itu saja, foto Putri Anne yang tidak memakai hijab juga tersebar di media sosial.

Instagram stories Putri Anne (Foto: Instagram stories/@anneofficial1990)

"Hallo cewek-cewek. Masya Allah yah. Nongkrong depan rumah orang cuman buat photo-photoin ibu-ibu yang gendong anak turun dari mobil. Posting saya lagi nggak pakek hijab dan sebar ke medsos. Go Ahead. Hope you guys sleep well tonight (Lanjutkan. Semoga tidur nyenyak malam ini)," tulis Putri Anne, dikutip dari Instagram stories-nya pada Senin (27/2/2023).

Tidak hanya itu, Putri Anne juga turut mencolek akun Instagram Divisi Humas Polri di dalam unggahannya. Ia menekankan kepada para penguntit bahwa mereka tidak bisa bersembunyi. Sebab, ia sudah mengantongi identitas dan plat nomor kendaraan dari para wanita tersebut.

Instagram stories Putri Anne (Foto: Instagram stories/@anneofficial1990)

"Kamu bisa lari tapi tidak bisa bersembunyi @DIVISIHUMASPOLRI," tulisnya menggunakan bahasa Inggris.

Selain itu, wanita berusia 32 tahun ini menuntut permintaan maaf kepada para penguntit tersebut. Apabila para wanita itu tidak meminta maaf, maka Putri Anne akan mengancam melaporkan kepada pihak berwajib.

Instagram stories Putri Anne (Foto: Instagram stories/@anneofficial1990)

"Itu masih potongan lo... Gimana? Mau recording full-nya supaya kelihatan mobilnya tipe apa? Datang, minta maaf, or I'll see you soon I guess," tambahnya.

Unggahan Instagram stories diunggah balik di akun Twitter @tanyarlfes. Mereka meminta Putri Anne segera melaporkan para penguntit kepada pihak kepolisian. Ada pun yang mempertanyakan keberadaan Arya Saloka.

"Minimal di laporin kek, terus lakinya minimal muncul dibela anak bininye," tulis akun @zxfs_hani****.

"Greget. Arya saloka klemar klemer banget, belain istrinya kek. Kasih yaa Allah mba Ane sabar banget," komentar akun @hallog****.

"Padahal sinetron itu udah nggak menarik, ceritanya udah ngawur. Coba langsung laporkan saja kalau terganggu, jangan cuma posting di medsos dan tag polisi," kata akun @SiMaa****.

"Laporin aja! Emang udah gila semua fansnya," lanjut akun @1gyuln****.

Seperti diketahui, sosok Arya Saloka memang menjadi idola banyak wanita dari usia remaja hingga ibu-ibu sejak memerankan tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Namanya, langsung ramai dibicarakan karena aktingnya memukau.

Kemungkinan aksi para penguntit itu dilakukan lantaran nama Arya Saloka kian populer berkat sinetron tersebut.