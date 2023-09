Diduga Sindir Arya Saloka, Adik Putri Anne Tulis Pesan Haru di Momen Ulang Tahun Keponakan

ERA.id - Anak Putri Anne dan Arya Saloka, Ibrahim Jalal Ad Sin Rumi berulang tahun ke-4 pada Senin (11/9/2023). Putri Anne dan adiknya, Emily Akman menyampaikan ucapan ulang tahun untuk Ibrahim di media sosial.

Melalui Instagram pribadinya, Putri Anne mengucapkan selamat ulang tahun ke anak sematawayangnya itu. Ibrahim terlihat sedang berdiri di sebuah rumah yang dicat perpaduan warna biru dan putih.

Ibrahim tampak menggemaskan saat mengenakan beanie, jaket tebal untuk musim dingin, dan celana panjang warna putih. Selain ucapan ulang tahun, perempuan berusia 33 tahun ini juga mengungkapkan rasa cintanya terhadap Ibrahim.

"Selamat ulang tahun, Rumi. Aku berharap bisa memberikan lebih banyak dari diriku untuk kamu, tapi inilah saya apa adanya dan saya harap itu cukup. I love you," tulis Putri Anne, dikutip dari Instagram pribadinya.

Tak hanya Putri Anne, adiknya, Emily Akman juga mengucapkan selamat ulangtahun ke Ibrahim. Namun, ia nampak memberi sindiran kepada Arya Saloka dalam keterangannya. Sindiran ini lantaran Emily mengungkapkan Ibrahim tidak akan merasa kekurangan kasih sayang.

"I love you Ibrahim. Kamu nggak bakal kekurangan kasih sayang. Kita akan berusaha sebaik mungkin untukmu. Happy birthday to my big boy xoxo, mimiti," tulis Emily Akman, dikutip dari akun Instagram @lambe_turah.

Sementara, Arya Saloka sebagai ayah terlihat hanya membagikan foto bersama sang anak saat berada di dalam mobil. Arya Saloka terlihat tengah dicium oleh Ibrahim di pipinya. Lawan main Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta ini tidak mengucapkan selamat ulang tahun untuk putranya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa tidak tega lantaran Putri Anne menjadi korban dan sering disudutkan oleh netizen. Sebab, penggemar sinetron Ikatan Cinta berharap Amanda Manopo dan Arya Saloka berjodoh dan ini berimbas terhadap rumah tangganya.

"Satu satunya korban yang malah dicaci dan disumpah serapahi seolah dia adalah pelakunya," komentar akun @watie*****.

"Putri Anne sebagai korban justru mala di bully dan di sudutkan," tulis akun @erryha****.

"Kenapa ya netizen ko malah salahin istrinya , pintar dikit lah jangan asal membully kalian nggak tau apa sebenarnya yang trjadi, nggak ada yang mau kan rumh tangganya hancur gara-gara ada orang ketiga apalagi sudah punya anak kasihan anaknya," kata akun @dickyca****.

Sampai saat ini, Arya Saloka dan Putri Anne belum buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya. Kabarnya, keduanya sudah bercerai usai beredarnya rumor perselingkuhan Arya Saloka dengan mentan kekasih Billy Syahputra itu.

Isu perceraian itu pun kian menguat setelah Putri Anne makin berani memamerkan rambut dan melepas hijabnya. Kini, Putri Anne sudah tak malu-malu lagi melepas hijab yang selama ini dia pakai. Ia terang-terangan memamerkan rambut pirangnya.