Usai Beri Isyarat Cerai, Aldila Jelita Bongkar Perubahan Sikap Indra Bekti: Sering Emosi

ERA.id - Aldila Jelita membongkar perubahan sikap Indra Bekti pasca menjalani operasi akibat pendarahan otak. Aldila mengaku Indra Bekti jauh lebih emosional setelah pulang dari rumah sakit.

Pengakuan ini disampaikan oleh Aldila usai memberi isyarat cerai dengan Indra Bekti. Aldila Jelita mengatakan sang suami sering emosi saat berada di rumah.

Seperti diketahui, Aldila Jelita mengisyaratkan perpisahan dengan Indra Bekti. Ia mengaku kini hidup hanya untuk kedua buah hatinya. Bahkan, fotonya dengan Indra Bekti sudah lenyap di akun Instagram Aldila.

Perempuan yang akrab disapa Dila ini mengatakan bahwa Indra Bekti lebih emosional usai di rawat dari rumah sakit gegara alami pendarahan otak. Kepada Melaney Ricardo, Aldila mengatakan anaknya sampai trauma usai melihat Indra Bekti emosi.

"Pertama kali (emosinya Indra Bekti) wow luar biasa emosi banget, sampai anak-anak sempat trauma sama dia. Sampai dia minta maaf ke anak-anak," kata Aldila, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo pada Senin (27/2/2023).

Indra Bekti dan Aldila Jelita (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)

"Maksudnya aku selalu bilang (ke anak-anak) untuk ngertiin dan saling kerjasama, dan aku bertiga ngerti, bukain pintu ayah, terus bantuin, itu semua ngerti gitu," lanjutnya.

Wanita berusia 36 tahun ini mengungkapkan puncak emosi Indra Bekti saat menggunakan ponsel. Padahal, Indra Bekti saat itu masih merasakan sakit di salah satu matanya akibat pecah pembuluh darah.

"Belum bisa apa-apa kak, sudah nanya handphone, handphone. Gue bilang 'Mau lihat pakai apa itu handphone?' Lah aku kan juga takut, handphone itu baru, mau dia kelempar atau gimana," ucap Aldila.

Lalu, kata Dila, selama seminggu ia merasa semakin hari emosi Indra Bekti makin meledak. Bahkan, pria berusia 45 tahun ini memarahi anak-anaknya ketika mencari ponsel.

"Pokoknya selama seminggu itu, aku ngerasa emosi dia lebih tinggi ya kan, udah suatu saat dia (Indra Bekti) nanya soal handphonenya dan marah sama anak-anak," jelasnya.

"'Where is my handphone?' Anak-anak jawab ini lagi di charge atau apa, terus dia marah. Aku agak sewot, aku bilang 'Kamu kenapa harus marah-marah sama anak-anak?'" lanjutnya.

Ketika dimarahi, salah satu anak Indra Bekti menangis dan langsung diajak ke kamar oleh Aldila. Tak hanya itu, Aldila juga menenangkan sang anak.

"Dia udah sampai mukul karpet (saat sedang duduk di bawah). Aku bilang tenang-tenang, aku bawa anak-anak ke kamar. Dia merasa sewot ditinggal sendiri," tuturnya.

Ketika menenangkan sang anak, Aldila kaget lantaran Indra Bekti menggedor-gedor pintu kamar anaknya.

"Dia itu nggak pernah-pernahnya mukul pintu. 'Yang kamu sabar, nggak kayak gini caranya', aku bilang, dia malah marah. Terus ada calm down dia sendiri dulu, aku sendiri dulu gitu," imbuhnya.