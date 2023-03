Harga Cincin Jadi Sorotan, Adik Vidi Aldiano Nikah di Thailand Tanpa Dihadiri Orang Tua, Beda Agama?

ERA.id - Adik Vidi Aldiano, Diva Stradivaryan menikahi kekasihnya, Devina Deascal di Bangkok, Thailand. Acara pernikahan berlangsung secara sederhana di Bangkrak District Office atau tempat pencatatan sipil Thailand pada Senin (27/2/2023).

Kabar bahagia ini diketahui dari unggahan akun Instagram milik suami Sheila Dara Aisha. Lewat Instagram pribadinya, Vidi Aldiano membagikan momen bersama adiknya Vadie Akbar, Diva Stradivaryan dan istrinya dalam balutan busana nuansa putih.

Diva Stradivaryan mengenakan kemeja putih dengan celana panjang warna abu-abu. Sementara, Devina Deascal mengenakan mini dress warna putih dengan make up sederhana. Walau pernikahan digelar secara sederhana, pasangan ini sangat bahagia.

Sayangnya, pernikahan Diva Stradivaryan dan Devina Deascal tidak dihadiri kedua orangtuanya. Tetapi, pelantun lagu "Nuansa Bening" dan Vadie Akbar menyambut Devina Deascal ditengah keluarganya.

"Secara resmi menyambut anggota baru untuk keluarga kami! Selamat untuk kalian berdua, @stradivaryan & @devinadeascal," tulis Vidi Aldiano menggunakan bahasa Inggris, dikutip dari Instagram @vidialdiano pada Jumat (3/3/2023).

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Banyak netizen menduga bahwa pasangan ini menikah beda agama. Sebab, orangtua Vidi Aldiano tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut.

"Kalau nggak beda agama si Diva logout," komentar akun @another.****

"Nikah beda server sepertinya," tulis akun @tiwi_****

"Sayang banget perbedaan perbedaan," kata akun @dewipmu*****

Sementara itu, Diva Stradivaryan membagikan momen bersama sang suami tercinta. Adik ipar Vidi Aldiano ini menuliskan soal dirinya dinikahi oleh sahabatnya sendiri.

"POV: you marry your best friend," tulis Devina di Instagram pribadinya.

Unggahan Devina (Foto: Instagram/@devinadeascal)

Tak hanya itu, Devina membagikan momen pernikahan saat dirinya menggenggam tangan Diva.

"Bukan pose, ini habis dikasih buku nikah dan sudah sah menikah. Tiba2 Diva minta salaman terus ngomong "Atas nama Tuhan ku pinang kau menjadi istriku". Nikahan full ngakak-ngakak," kata Devina.

Devina menceritakan bahwa cincin pernikahannya itu tidak mewah seperti pengantin pada umumnya. Rupanya, cincin pernikahan yang dipakai mereka seharga Rp40 ribu dan dibeli di e-commerce.

"Kalau kalian bertanya-tanya tentang cincin kawin, aku membeli 3 (cincin ini) dengan harga 40 ribu dari Tokopedia. Rencananya adalah membeli cincin yang sangat murah untuk melihat apakah dia bisa menyimpannya dengan aman selama 3 bulan sampai resepsi kita atau tidak. Dalam satu hari, cincin itu hilang selamanya." ungkap Devina.