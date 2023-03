Bertukar Pesan Setiap Hari, Boy William Ngaku Sering Goda Ayu Ting Ting

ERA.id - Boy William dan Ayu Ting Ting mencuri perhatian atas kedekatan mereka yang serasi, hingga dijodohkan oleh netizen.Boy mengaku ia dan Ayu setiap hari berkomunikasi hingga menggoda janda satu anak itu.

Boy mengaku sayang dan peduli kepada Ayu, tetapi hanya sekadar sebagai kawan lama. Ia juga mengungkap bahwa dirinya dan Ayu bertukar pesan setiap hari untuk menanyakan kabar, tetapi belum mengetahui hubungan mereka di masa depan akan seperti apa.

"Kalau lu tanya gue sayang, gue care sama dia (Ayu Ting Ting) atau nggak, yes I do. Maksudnya gue care sama dia sebagai teman lama," ungkap Bow William di YouTube Need A Talk.

"Sekarang kita chatting-chattingan, tapi kita nggak tahu ke depannya akan bagaimana," tuturnya.

Lebih lanjut, Boy mengakui bahwa ia sering menggoda Ayu Ting Ting saat mereka bertukar pesan. Menurutnya hal itu sudah biasa, terlebih mereka nyaman terhadap satu sama lain.

"Ada flirting-flirting nya sedikit lah. Aku nggak mau bohong. Tapi kita itu teman. Ayu juga tahu kita teman dan nyaman untuk ngobrol," pungkas Boy.

Diketahui hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting ini mencuat pasca Boy gagal menikah dengan Karen Vendela. Padahal saat itu Boy sudah melamar dan merencanakan pernikahan indah bersama dengan Karen.

Begitu pun dengan Ayu Tin Ting. Kedekatannya dengan Boy ini muncul pasca ia gagal menikah dengan Adit Jayusman.