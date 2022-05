Harry Styles Blak-blakan Tentang One Direction, Akui Bersyukur Jadi Bagian Grup

ERA.id - Penyanyi Harry Styles blak-blakan berbagi tentang perasaan terdalamnya sekaligus mengenang masa-masa indah bersama One Direction. Styles mengaku dirinya bersyukur bisa menjadi bagian dari grup yang populer di tahun 2000-an.



Bersama dengan Zane Lowe di Apple Music 1, pelantun "As It Was" itu mengungkap pandangannya secara blak-blakan tentang masa lalunya dengan One Direction. Styles mengaku sangat beruntung bisa bergabung dengan Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik di One Direction.



"Saya merasa sangat beruntung bahwa kami selalu memiliki satu sama lain untuk menjadi grup ini yang merasa seperti Anda dapat menjaga satu sama lain dan Anda hanya dapat memiliki orang lain yang mendapatkannya," kata Harry Styles, dikutip E!News, Selasa (17/5/2022).

harry styles one direction (YouTube/Harry Styles)





