Dispatch Bongkar Hubungan Asmara Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon, Sudah Dekat Sejak Syuting The Glory

ERA.id - Bintang The Glory, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara. Keduanya disebut sudah menjalin kedekatan sejak syuting drama The Glory.

Menurut laporan Dispatch, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon terlihat beberapa kali berkencan selama empat bulan terakhir. Mereka juga menyatakan bahwa hubungan mereka adalah rahasia umum di antara staf dan aktor yang mengerjakan The Glory.

Dari laporan eksklusif tersebut, tercatat pada tanggal 15 Desember 2022, mereka menikmati hari bersalju dan berkabut di apartemen Lee Do Hyun di distrik Geumho Seoul. Mereka membuat manusia salju bersama dan berfoto dengan manusia salju mereka. Mereka juga menempatkan manusia salju mini di atas mobil milik Lee Do Hyun.

Lalu keesokan harinya, mereka mengunjungi Hutan Wisata Alam Yongin bersama dan Lee Do Hyun terlihat membawakan kopi untuk mereka berdua.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon mulai tertarik satu sama lain selama bekerja di The Glory. Ada banyak adegan di mana kedua aktor berada dalam pengambilan gambar yang sama.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon (Dok: Dispatch)

Kemudian di hari terakhir syuting The Glory, keduanya menjadi sangat dekat. Dispatch meyakini bahwa keduanya menjadi sangat dekat satu sama lain dimulai dengan lokakarya untuk The Glory yang diadakan pada musim panas 2022.

“Hubungan antara Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun sudah menjadi rahasia umum di antara para aktor dan staf yang bekerja di The Glory. Mereka tidak menjelaskan bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Namun, mereka diam-diam menciptakan suasana itu dengan berbagi beberapa barang pasangan,” kata salah seorang staf drama.

Sementara itu, staf drama lainnya menilai kedekatan Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon ini sudah bisa diprediksi sebelumnya. Staf menilai bahwa hubungan antar pemain sangat dekat sehingga tidak heran hal itu akan berubah menjadi hubungan romantis.

“Tim untuk The Glory memiliki kerja tim yang hebat, yang terbaik yang pernah saya lihat. Para aktor sering pergi makan bersama. Saya pikir mereka mengenal satu sama lain melalui makan malam dan itu berkembang menjadi sebuah hubungan,” katanya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, laporan Dispatch mengungkap bahwa Lee Do Hyun bucin terhadap Lim Ji Yeon. Hal ini lantaran Lee Do Hyun memiliki jadwal yang padat karena harus syuting Bad Mother dan Graveyard pada awal tahun ini.

Akan tetapi ia menyempatkan hadir di acara makan malam untuk tim The Glory, yang juga dihadiri oleh Lim Ji Yeon, penulis Kim Eun Sook, Song Hye Kyo, Yeom Hye Ran, Jung Sung Il, Kim Hieora, Park Sung Hoon, Cha Joo Young, Kim Geon Woo, dan banyak lagi.

Setelah menikmati minuman, manajer Lim Ji Yeon menjemput Lee Do Hyun dan membawanya ke rumah Lim Ji Yeon dengan menggunakan mobil perusahaan. Mereka pun menghabiskan sepanjang malam berdua dengan banyak berbincang.

Pada tanggal 14 Maret, yang dikenal sebagai Hari Putih di Korea di mana secara tradisional, seorang pria menghadiahkan seorang wanita, keduanya menikmati kencan cokelat di distrik Geumho Seoul, hanya empat hari setelah pemutaran perdana The Glory bagian kedua.

Sementara itu, sejak berita ini dirilis baik agensi Lim Ji Yeon, Artist Company maupun agensi Lee Do Hyun, Yuehua Entertainment telah menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan Dispatch.