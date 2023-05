Dituding Numpang Hidup ke Nikita Mirzani, Antonio Dedola Unggah Bukti Transferan

ERA.id - Perseteruan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola kini tengah mencuri perhatian publik. Sebelumnya Nikita mengungkap Antonio kabur dari rumahnya dan membawa barang-barang mewah.

Tudingan tersebut dibantah oleh Antonio melalui media sosialnya. Kemudian pada siaran langsungnya, Nikita mengungkap bahwa Antonio selama ini mendekatinya karena memiliki maksud tertentu.

"Dia sama gue biar dia terkenal saja di Asia, karena dia mau buat clothing line. Dan gue bilang sama dia 'baby what do you want? I can help you, because gue punya banyak follower'. Jadi kalau dia mau buat tshirt, bisa laku 1000 sama gue dalam seminggu," ungkap Nikita Mirzani dilansir dari Twitter @BosPurwa.

Namun, rencana bisnis Antonio tersebut tak kunjung terealisasi. Ini membuat Nikita mengaku bahwa ia membiayai hidup Antonio selama mereka bersama.

"Dari tahun lalu itu nggak jadi-jadi. Dia nggak kerja, dia nggak apa. Walaupun kalian bilang dia mokondo, dia nggak kerja, gue yang selalu semangatin dia karena dia suka bacain komentar kalian," tuturnya.

Tak hanya itu, Nikita juga mengungkap bahwa sebelum menjalin hubungan dengannya, pria yang biasa disapa Toni itu sering menghabiskan waktu dengan banyak perempuan di Bali. Meski demikian, Nikita tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Selama dia tinggal di Bali, kerjaan dia hanya nge** sama lont* Bali. Sebelum dia sama gue dan men-declare dia pacaran sama gue, following dia itu lon** Bali semua dan mereka DM gue tanya yakin nggak sama Toni. Tapi gue nggak ungkit masa lalu," ucap Nikita Mirzani.

Mengenai tudingan menumpang hidup dengan Nikita Mirzani ini, Antonio Dedola pun buka suara. Ia mengunggah bukti transferan ke rekening Nikita Mirzani selama ini, dengan jumlah puluhan juta rupiah.

Unggahan Antonio Dedola (Instagram Stories)

"Tentu dia membayar untukku, karena dia mengambil semua uangku!! Dia memberitahukan omong kosong," tulis Antonio Dedola di Instagram Storiesnya.

Sementara itu, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola ternyata sudah menikah pada 22 Januari 2023 lalu. Namun, Antonio sudah memberikan talak kepada Nikita melalui pesan WhatsApp setelah perseteruan mereka mencuat ke publik pada Minggu (30/4/2023).