Sempat Hamil 7 Minggu, Nikita Mirzani Kini Ditalak Cerai Antonio Dedola Lewat WhatsApp

ERA.id - Hubungan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola kini tengah menuai perhatian publik. Nikita mengungkap bahwa mereka sudah menikah, tetapi Antonio kabur dari rumah dan membawa barang-barang mewah usai bertengkar hebat.

Antonio Dedola alias Toni sendiri membantah tuduhan bahwa dirinya yang kabur membawa barang-barang mewah dari rumah Nikita Mirzani. Ia menyebut barang-barang tersebut sudah diberikan oleh Nikita sendiri.

Perseteruan ini pun sampai pada keputusan Antonio untuk menceraikan Nikita. Ia mengucapkan talak kepada Nikita melalui pesan WhatsApp, yang diunggah ke Instagram Stories-nya pada Sabtu (29/4/2023) malam.

"My name is Antonio Dedola and I divorce you (Nikita Mirzani) right now. (Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikanmu sekarang juga!" pesan Antonio kepada Nikita.

Dengan itu, Nikita Mirzani kini tidak lagi terikat pernikahan dengan Antonio Dedola dan bisa memulai hidup baru. Antonio juga berharap agar Nikita mendapatkan kebahagiaan di masa depan.

"Itu artinya kita tidak lagi terikat pernikahan dan kamu bebas dan bisa memulai hidup baru. Untuk kehidupanmu selanjutnya, aku harap yang terbaik dan kamu menemukan kebahagiaan," sambung Antonio dalam bahasa Inggris.

Sementara itu, Nikita Mirzani mengaku sempat hamil anak Toni selama tujuh minggu. Pengakuan ini disampaikan Nikita saat siaran langsung di akun media sosialnya.

Namun kehamilan itu tidak bertahan lama lantaran Nikita Mirzani keguguran.

"Aku pernah hamil dan menjaga bayimu dalam kandunganku. Tapi itu hanya (bertahan) tujuh minggu," ucap Nikita Mirzani.

Terlepas dari kabar kehamilan Nikita, Toni yang menceraikan Nikita Mirzani lewat pesan WhatsApp ini sontak menuai perhatian netizen. Banyak yang memberikan cibiran kepada mereka.

"Sudah ketebak netizen, mau kasihan, tapi mulutnya Nikita begitu, ya sudah karma dia," ucap salah satu netizen di akun @nyinyir_update_official.

"Cowoknya emg udh ketebak mokondo sih," tutur yang lain.

"Ntar dulu elah Nikita, masih ngurusin Virgoun nih kita," sambung netizen lainnya.

Sementara itu, diketahui Nikita Mirzani dan Antonio Deodola menikah pada 22 Januari 2023 lalu, waktu yang sama Antonio menjadi seorang mualaf. Pernikahan mereka ini hanya dihadiri oleh orang terdekat dan tertutup.