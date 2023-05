Profil Yoriko Angeline, Artis Cantik yang Lulus Cumlaude di Amerika

ERA.id - Baru-baru ini aktris cantik Yoriko Angeline mendapat perhatian lantaran lulus dengan predikat Summa Cummlaude dari Western Michigan University, Amerika Serikat. Artikel ini akan membahas profil Yoriko Angeline dan beberapa fakta menarik.

Perlu diketahui, Yoriko lulus dengan predikat summa cum laude. Menariknya, cum laude adalah predikat tertinggi setelah cum laude dengan nilai 3,90 atau 4,00.

Profil Yoriko Angeline

Biodata

Berikut ini biodata lengkap Yoriko Angeline, artis muda yang kini berusia 20 tahun kelahiran Banjarmasin:

● Nama Lengkap: Yoriko Angeline Agus Pebrianto

● Nama Tenar: Yoriko Angeline

● Panggilan: Yoko / Yoriko, Teens Yori

● Tempat dan Tanggal Lahir: Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 23 Agustus 2002

● Kewarganegaraan: Indonesia

● Agama: Islam

● Tinggi Badan: 1,6 m

● Orang Tua: Agus Pebrianto (Ayah), Devi Krityaningtyas (Ibu)

● Profesi: Aktris, Penyanyi, Model, Pembawa Acara

● Hobi: Menyanyi, Belajar

● Akun media sosial: Twitter (@yoriko_angeline), Instagram (@Yorikooangln), TikTok (@yorikoangeline.45), dan Youtube (Yoriko Angeline Official)

Lulus dari Jurusan Digital Marketing

Momen kebahagiaan wisuda yang dilakukan Yoriko diketahui melalui akun Instagram-nya @yorikoongln_, ketika Yoriko mengunggah beberapa momen kelulusannya mengenakan toga.

Selain itu, juga terdapat foto Yoriko mengenakan kebaya sembari melempar toga. Dalam keterangan foto tersebut, Yoriko tampak senang dan mengucap syukur karena sudah lulus dengan nilai mengesankan dari jurusan digital marketing.

Berterima Kasih pada Orang Terdekat

Tidak lupa, Yoriko mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukungnya. Hal tersebut diketahui melalui unggahan di Instagram miliknya.

“This journey has been nothing short of amazing, and I couldn't have done it without the incredible support of my professors, parents and friends. Thank you all for pushing me to be the best version of myself and for believing in me every step of the way, (Perjalanan ini sungguh luar biasa, dan saya tidak dapat melakukannya tanpa dukungan yang luar biasa dari para profesor, orang tua, dan teman-teman saya. Terima kasih semua telah mendorong saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya dan percaya pada saya di setiap langkah)” tambah Yoriko.

Awal Karir Yoriko

Yoriko merupakan artis muda kelahiran Banjarmasin yang pada awal karir tenar sebagai aktris dan penyanyi. Yoriko memulai karir profesional dengan mengikuti audisi menjadi girl band.

yoriko angeline memulai karir di musik (Twitter)

Hingga akhirnya Yoriko diterima menjadi anggota girl grup yang bernama Teenebelle. Yoriko pada saat itu menjadi anggota termuda dalam grup.

Setelah kecimpung di dunia tarik suara, pada akhirnya Yoriko mulai mendapat tawaran untuk terjun ke dunia seni peran. Pada mulanya, Yoriko mendapatkan peran sebagai Wati dalam film Dilan 1991 (2019).

