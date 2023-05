Bersyukur Dito Mahendra DPO, Nikita Mirzani Beberkan Anaknya Dimanfaatkan: Tuhan Beri Balasan Setimpal

ERA.id - Fitri Salhuteru, sahabat Nikita Mirzani bersyukur karena musuhnya Dito Mahendra ditetapkan sebagai DPO oleh polisi. Kemudian, Fitri Salhuteru meminta anak tirinya, Chelsy pulang dan kembali ungkit masalahnya.

Nikita Mirzani ungkap anaknya selama ini dimanfaatkan oleh Dito Mahendra. Ia merasa Tuhan sudah memberikan balasan yang setimpal.

"Alhamdulillah akhirnya hari yang sangat aku nantikan tiba, sudah sepantasnya yang mendapatkan DPO itu saudara Dito Mahendra. Akhirnya Tuhan memberikan balasan setimpal," katanya, dikutip dari Instagram stories @fitri_salhuteru pada Rabu (3/5).

Fitri Salhuteru (Foto: Instagram stories/@fitri_salhuteru)

Lebih lanjut, Fitri Salhuteru membuat surat terbuka untuk anak suaminya bernama Cencen Kurniawan dari pernikahan terdahulu.

"Ini surat terbuka untuk anak aku Chelsy Maya sekaligus menjawab netizen kenapa sampai terjadi perselisihan antara aku dan anakku. Apa yang aku lakukan hanya ingin menyelamatkan anak aku dari ulah orang dewasa yang memanfaatkan hidup dia untuk kepentingannya," jelasnya.

"Jika kamu ingin aku menjemput ke LA akan aku lakukan sama seperti ketika kamu tinggal di Bali, jika kamu mau aku ada untuk menyelematkan kamu aku akan ada, I forgive you, please come home and i love you," lanjutnya.

Fitri Salhuteru merasa penetapan Dito Mahendra sebagai DPO adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa orang-orang yang sudah melibatkan Chelsy dalam masalahnya bakal mendapatkan balasan.

"Kalau bertanya atau berpikir kenapa aku baru mengatakan hari ini, ini hari yang tepat karena mereka orang yang sudah membuat hidup anak aku terlibat urusan orang dewasa sudah mendapat balasan satu persatu," jelasnya.

Lebih lanjut, Fitri Salhuteru mengatakan kejadian ini pelajaran untuk anak sambungnya. Bahwa jika diminta orang untuk berbuat kriminal, harus dipikir berkali-kali sebelum mengiyakan.

"Ini pelajaran sangat berarti untuk anak aku juga anak lain. Lain kali jika ada orang yang ingin mempergunakan hidup kamu untuk kejahatan kamu harus berpikir 1000 kali, ingat pesan aku hidup ini milik kamu, apapun yang terjadi dalam hidup adalah tanggung jawab kamu sendiri." lanjutnya.