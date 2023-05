Dituding Selingkuhi Titi Kamal, Christian Sugiono: Saya Nggak Tahu

ERA.id - Rumah tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono diterpa isu tak sedap. Christian dituding selingkuh dari Titi Kamal dengan rekan sekantor.

Menanggapi tudingan ini, Chrsitian Sugiono enggan memberikan klarifikasi. Pria yang akrab disapa Tian ini justru menyarankan agar menanyakan langsung hal tersebut ke pembuat isu perselingkuhan itu.

“Tanya langsung ke narsumnya aja jangan ke saya. Saya nggak tahu,” kata Christian Sugiono dilansir dari akun gosip Lambe Turah.

Diketahui sebelumnya, kabar perselingkuhan Christian Sugiono ini ramai di media sosial. Sebuah akun @Tigerspooh mengatakan artis inisial CS selingkuh dengan teman sekantor.

Bahkan artis CS yang memiliki pasangan inisial TK ini sering antar jemput selingkuhannya. Yang lebih mengejutkan lagi, perselingkuhan CS itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan rekan kantor.

“Tp artis CS suaminya TK itu selingkuh sm cewe di kantor pfft hampir tiap hari anter jemput ayang selingkuhan, btw rahasia umum ya temen2 kantor si cewe tau semua, sedangkan diyutup super bucin jd ai ga gt percaya sm yg ditampilin di media,” kata akun tersebut.

Bukan hanya itu saja, akun tersebut juga menyebut CS yang diduga Christian Sugiono itu mencium selingkuhannya di dalam mobil ketika mengantar kerja. Hal ini karena mobil yang ditumpanginya itu berhenti cukup lama di depan lobby.

“Iya jd kmrn si CS anter selingkuhan ayang kn, trs tuh mobil ga maju2 krn lobby cm buat drop off bukan buat parkir, kacanya kan ga gt gelap, eh mereka sun nan (ciuman) dong mana masih pagi. Dan hampir tiap hari sih anter jemput, tp salut sm ayang pelakor aka bucin ya boen,” ujarnya.

Kemudian, salah seorang akun lainnya pun turut menjadi saksi dugaan perselingkuhan yang dilakukan Christian Sugiono. Akun itu mengatakan bahwa ia pernah melihat Tian berciuman di salah satu tempat di kawasan Senopati tahun 2020.

“MBA HAHAHA gue liat langsung (idk if this is the same girl) mereka kissing di salah satu tempat di senopati tahun 2020,” kata akun @kintanach.

Disebutkan oleh akun @Tigerspooh, selingkuhan Tian memiliki ciri-ciri bertubuh tinggi, badan kurus dengan mata yang sipit. Tidak diketahui siapa wanita yang menjadi selingkuhan Christian Sugiono.