Gugat Cerai Natasha Rizky, Desta Malah Kepergok Nonton Bareng Wanita Lain, Selingkuh?

ERA.id - Kabar perceraian Desta Mahendra dan Natasha Rizky diwarnai dengan dugaan orang ketiga. Desta diduga selingkuh setelah kepergok nonton bareng seorang wanita.

Perselingkuhan yang diduga dilakukan Desta ini dibagikan oleh seorang TikToker dengan akun @thanthanss. Akun itu membagikan video yang diduga Desta bersama aktris Gege Elisa.

Pada video yang beredar, Desta telihat mengenakan hoodie berwarna hijau. Sedangkan Gege memakai kaos hitam dengan celana pendek. Keduanya nampak saling merangkul saat hendak memasuki gedung bioskop.

Namun dari kesaksian pemilik video, Desta nampak terkejut begitu penonton lain mengenal dirinya. Untuk mengelabui hal itu, ia pun buru-buru memakai penutup kepala hingga masuk ke dalam bioskop.

“Sudah tau bakal banyak yang kaget... Dia pun kaget pas dikenalin mukanya saat mau masuk bioskop. Langsung deh kupluknya dipakai,” tulis akun tersebut.

Kemudian di video selanjutnya, pria yang diduga Desta itu terlihat duduk bersebelahan dengan sang wanita. Pemilik akun juga sempat merasa terkejut begitu melihat Desta dengan wanita lain.

“Pas liat pertama ini emang kaget, terus yang tinggal nunggu siapa yang bersuara duluan,” katanya.

Sejak beredar video dugaan perselingkuhan itu, netizen pun terbagi menjadi dua. Sebagian meyakini bahwa pria dengan hoodie hijau itu memang benar Desta lantaran sempat memakai baju yang sama.

Akan tetapi sebagian lainnya meragukan bahwa pria itu adalah Desta dan Gege. Hal ini dilihat dari postur tubuh yang dinilai berbeda dari Desta.

“wkwk poto siapa itu dah, ingat desta ga pernah pake sneakers begitu kayaknya, itu cowonya pendek amat, desta pake jaket warna gitu ? wkwk kocak,” kata @_laeb***.

“Masa sih sekelas desta nontonnya ga di premier? Apalagi lagi masa2 kaya gini dimana nama dia lagi rame2nya. Kurasa dia ga sebodoh itu sih,” balas @bajajmun***.

“Kalopun bener, good for his wife though.. udh bagus punya istri sholehah yg orientasinya mau longlasting ke akhirat, msh aja teperdaya duniawi. Natasha deserves better imam,” komentar @abcsof***.

“Mirip jaket Desta pas tonight show premiere bintang tamu nya Kiki syahputri,” ujar @agusdaff***.

Diketahui sebelumnya, Desta mengajukan talak cerai terhadap Natasha Rizky setelah 10 tahun menikah. Sidang cerai pertama mereka akan digelar pada 29 Mei mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.