Insecure dengan Diri Sendiri, Miley Cyrus Ogah Gelar Konser Besar

ERA.id - Miley Cyrus mengungkapkan bahwa ia enggan untuk menggelar tur atau konser besar di hadapan ratusan ribu penonton. Hal ini karena Miley merasa tidak nyaman dan bingung bila harus berhadapan dengan banyak orang.

"Saya sudah lama tidak mengadakan tur. Setelah tur terakhir yang saya lakukan, saya melihatnya seperti sebuah pertanyaan. Dan saya tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau. Apakah saya menjalani hidup saya untuk kesenangan atau kepuasan orang lain?" ujar Miley Cyrus di Variety, pada Senin (22/5/2023).

Mantan istri Liam Hemsworth itu mengaku tak merasakan koneksi dengan ratusan ribu penonton jika ia menggelar tur. Ia merasa dirinya sendirian dan asing di antara banyaknya orang.

"Menyanyi untuk ratusan ribu orang bukanlah hal yang saya sukai. Tidak ada koneksi, tidak aman. Tur semacam itu tidak natural," tuturnya.

"Itu sangat terisolasi karena jika kamu berada di depan 100 ribu orang, maka kamu sebenarnya sendirian," pungkas Miley Cyrus.

Sementara itu, Miley Cyrus sendiri terakhir kali menggelar tur konser skala besar pada 2015 lalu, yang bertajuk The Bangerz Tour. Tur tersebut diadakan di 78 lokasi, dimulai dari O2 Arena di London, hingga The Barclays Center di New York City.