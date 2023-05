Julian Jacob Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Netizen Soroti Usia Pernikahan, Baru Lima Bulan?

ERA.id - Julian Jacob mengumumkan kelahiran anak pertamanya bersama sang istri, Mirriam Eka, pada Senin (22/5/2023). Hal ini disampaikan Julian lewat Instagramnya, dengan mengunggah tangan sang bayi.

Pada keterangan unggahan, Julian mengaku bahwa ia dan Mirriam sangat bersyukur telah dikaruniai seorang anak. Namun, mereka sebelumnya memutuskan untuk merahasiakan kabar kelahiran anak ini karena beberapa hal.

"Selama ini aku dan @mariaeka_ ingin sekali membagikan seluruh momen kebahagiaan kami kepada kalian semua, namun dikarenakan satu dan lain hal, kami memilih untuk biarlah kami berdua, keluarga dan orang-orang terdekat yang merasakannya terlebih dahulu," tulis Julian Jacob.

Julian mengaku bahwa ia dan istrinya sangat berterima kasih diberikan anak yang menjadi anugerah di keluarga mereka. Ia juga menyebutkan nama anaknya yang berjenis kelamin perempuan.

"Saya dan istri saya sangat bangga dan bahagia karena kita telah mendapatkan anugrah yang luar biasa dari Tuhan. Welcome to the world, Clover Rae Jacob," pungkas Julian Jacob.

Pengumuman kelahiran anak Julian Jacob dan Mirriam Eka ini sontak mencuri perhatian. Banyak yang mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi ada juga netizen yang menyoroti kelahiran anak mereka di usia pernikahan masih 5 bulan.

"Selamat atas kelahiran bayinya," kata salah satu netizen.

"Nikah Januari lahiran Mei wkwk jebol jebol," ucap yang lain.

"Yang lucunya pas Maret pengumuman hamil berasa kyak surprise banget. Eh taunya udah hamidun duluan ternyata," sambung yang lainnya.