Bikin Bangga! Putri Ariani Dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di Ajang America's Got Talent 2023

ERA.id - Penyanyi tuna netra asal Indonesia, Putri Ariani, tampil di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023 dan berhasil memukau para juri dengan suranya yang merdu dan lagu ciptaannya sendiri.

Putri membawakan lagu sambil memainkan piano yang disediakan di atas panggung dan berhasil membuat Simon Cowell berdiri hingga langsung menghampirinya seusainya bernyanyi.

"Ini Simon," ucapnya sambil menepuk punggung Putri. "Itu luar biasa."

Simon lalu kembali ke meja juri dan meminta Putri menyanyikan lagu kedua. Putri segera membawakan Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton John. Ia mendapatkan standing applause dari keempat juri America's Got Talent dan seluruh penonton yang hadir.

Usai penampilannya, Putri dituntun berdiri dari kursi piano dan maju ke depan untuk mendengar pendapat para dewan juri.

"Kami semua terpukau denganmu, suaramu, kamu malaikat!" ucap Sofia Vergara.

"Banyak orang tidak percaya malaikat, tapi aku pikir salah satu malaikat sudah turun ke panggung ini," sambung Howie Mandel. "Kamu mega bintang!"

"Kamu terdengar sangat indah malam ini, terutama pada lagu pertamamu," tambah Heidi Klum. Putri menjelaskan bahwa lagu pertama adalah ciptaannya sendiri.

Simon Cowell lalu berdiri dari kursinya, agak menunduk ke depan, dan menepuk tombol Golden Buzzer di tengah-tengah meja juri untuk memastikan Putri lolos dari audisi tersebut.

Cahaya lampu di layar belakang berubah warna menjadi emas diiringi potongan-potongan kertas emas berkelipan yang jatuh seperti hujan. Putri tersenyum lebar sambil berjingkat-jingkat dan disambut kedua orang tuanya yang menunggu di pinggir panggung. Untuk kedua kalinya Simon Cowell naik ke atas panggung menghampiri Putri dan berkata, "Aku pikir kamu adalah salah satu penyanyi terbaik yang kami punya di pentas ini."

Dengan mendapat Golden Buzzer, Putri otomatis langsung mendapat satu posisi di babak semifinal America's Got Talent 2023 dan tidak perlu melewati babak bootcamp kompetisi.

Pada 2014 silam, penyanyi kelahiran 2005 itu mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent dan berhasil menjuarainya. Dua tahun setelahnya, ia menjadi finalis The Voice Kids Indonesia musim kedua. Ia lalu terpilih untuk membawakan lagu Song of Victory saat pembukaan Asian Para Games 2018 di Indonesia.