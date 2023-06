Profil Simon Cowell, Juri American Got Talent

ERA.id - Bukan hanya Putri Ariani yang sedang menjadi topik pembicaraan hangat, tetapi Simon Cowell sebagai juri America's Got Talent juga sedang menjadi pusat perhatian. Artikel ini akan membahas profil Simon Cowell.

Simon Cowell adalah produser terkenal dari Inggris ini telah menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia setelah memberikan Golden Buzzer kepada Putri Ariani.

Apa yang dilakukan Simon tersebut memberikan kesempatan kepada Putri untuk langsung maju ke pertunjukan langsung di ajang pencarian bakat yang terkenal di seluruh dunia tersebut.

Yang menarik adalah bahwa Putri Ariani berhasil memukau Simon Cowell dengan suara emasnya. Padahal, Simon dikenal sebagai juri yang memberikan kritik yang tajam.

Putri Ariani Dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell (YouTube)

Profil Simon Cowell

Simon Phillip Cowell adalah seorang produser rekaman, produser televisi, dan pengusaha asal Inggris. Ia telah terlibat dalam industri hiburan sejak tahun 1980 hingga saat ini.

Simon Cowell dikenal sebagai juri yang sering muncul dalam berbagai ajang pencarian bakat dan kompetisi musik, termasuk Pop Idol, The X Factor, Briliant Got Talent, American Idol, dan America's Got Talent.

Lahir pada tanggal 7 Oktober 1959, Simon Cowell memiliki latar belakang yang kaya akan bakat. Ibunya, Julie Brett, adalah seorang penari balet, sementara ayahnya, Eric Selig Phillip Cowell, adalah seorang agen properti, pengembang properti, dan eksekutif di industri musik.

Nenek Cowell dari pihak ayah merupakan seorang imigran Polandia. Ayah Simon Cowell berasal dari keluarga yang sebagian besar berketurunan Yahudi, meskipun dia tidak memberi tahu anak-anaknya tentang asal usulnya, sementara ibunya berasal dari keluarga Kristen.

Simon Cowell memiliki seorang adik laki-laki bernama Nicholas Cowell, tiga saudara tiri laki-laki bernama John, Tony, dan Michael Cowell, serta seorang saudari tiri perempuan bernama June Cowell.

Cowell mengenyam pendidikan di Radlett Preparatory School dan Dover College yang merupakan sekolah independen. Namun, ia keluar dari sekolah tersebut setelah mengambil GCE O level.

Ia berhasil lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggris dan Sastra, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Windsor Technical College, di mana ia meraih GCE di bidang Sosiologi.

Cowell sering kali membuat komentar yang mengejek dan kontroversial sebagai seorang juri dalam acara televisi, termasuk hinaan dan lelucon tentang para kontestan dan kemampuan mereka dalam menyanyi.

Selain itu, Cowell juga menggabungkan aktivitas di industri televisi dan musik. Ia telah memproduksi dan mempromosikan single dan album untuk berbagai penyanyi yang ia kontrak. Cowell terkenal karena melahirkan boyband seperti Westlife, One Direction, dan CNCO.

Prestasi Cowell juga terlihat dari pengakuan yang diterimanya. Pada tahun 2004 dan 2010, majalah Time memasukkan Cowell sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2008, The Daily Telegraph juga menempatkannya pada posisi keenam dalam daftar "100 orang paling berkuasa dalam budaya Inggris".

