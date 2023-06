Beredar Slip Gaji Diduga Milik Karyawan Tasyi Athasyia, Penghasilan Tak Sampai UMR Jakarta hingga Jumlah Potongan Jadi Perbincangan

ERA.id - Nama Tasyi Athasyia kembali menuai sorotan usai terlibat konflik dengan mantan karyawannya. Kali ini, seorang mantan karyawan kembali membongkar tindakan Tasyi yang diduga tidak membayar hingga memotong gaji pegawainya.

Saudara kembar Tasya Farasya itu menjadi perbincangan publik usai ia diduga tidak membayarkan gaji karyawan sejak beberapa bulan lalu. Karyawannya disebut mendapat ancaman usai menagih pembayaran tunjangan.

Beredar pula foto yang memperlihatkan asisten Tasyi yang membawa banyak barang belanjaan dan berjalan di belakang Tasyi dan suaminya.

Kini, muncul dugaan slip gaji pegawai konten kreatornya. Melalui akun TikTok @diluarnurulfikri, terlihat cuitan netizen yang membagikan tangkapan layar slip gaji karyawan Tasyi yang masih dalam masa probation atau percobaan di T Management.

Data pribadi sengaja disensor dan nominal gajinya terpampang dengan jelas. Dari data tersebut terlihat karyawan itu mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp5,3 juta. Hanya saja, penghasilannya dipotong untuk tunjangan makan, paket internet dan tempat tinggal sebesar Rp1,8 juta.

Karyawan itu hanya mendapatkan gaji bersih senilai Rp3,5 juta dan masih di bawah UMR Jakarta. Padahal, UMR Jakarta tercatat sebesar Rp4,6 juta rupiah.

Slip gaji dan kondisi mes (Foto: TikTok)

Lalu, video itu memperlihatkan kondisi mes yang diduga ditempati oleh karyawan Tasyi. Mes itu terlihat sempit dengan tempat bertingkat untuk dihuni oleh enam orang.

"Tunjangan tempat tinggal sejuta per orang, tidur ala-ala ikan sarden kalengan ditumpuk-tumpuk. Maaf ya adek-adek, kalian berenam patungan sewa rumah 6x12 = 72 juta/tahun itu udah nyaman. Aku ngerti ini first job kalian mungkin, but next time please SPEAK UP dan SPEAK LOUDER!!!" tulis akun Twitter tersebut.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka gagal fokus dengan potongan gaji yang didapatkan karyawan Tasyi.

"Kasihan banget. Tunjangan Hari Raya mba, ART aku aja 1x gaji. Bebas makan, wifi, alat mandi, kamar pakai ac dan springbed, nggak aku potong sama sekali," komentar akun @mamanya****.

"Tunjangan tempat tinggal Rp1 juta mending ngekost," tulis akun @http.tash****.

"Ternyata tak sekaya itu ya sampai banyak potongan," kata akun @yesi****.