Viral! Sudah Check In Online dan Pegang Boarding Pass, Alitt Susanto Tetap Tidak Kebagian Kursi: Lucu Banget Garuda Indonesia!

ERA.id - Konten kreator Alitt Susanto alias Shitlicious membagikan pengalaman kurang menyenangkan dengan maskapai Garuda Indonesia. Alitt mengaku tidak kebagian kursi meski sudah melakukan check in online.

Pengalaman ini diceritakan Alitt lewat unggahannya di media sosial. Dalam video singkat itu, Alitt bersama manajernya ingin bertolak ke Bali dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Alitt mengatakan dia sudah melakukan check in online dan memiliki bukti tersebut. Akan tetapi, Alitt tidak kebagian kursi dengan alasan ada pergantian pesawat.

“Jadi lucu banget. Kita udah check in online, terus pas mau masuk ke pesawat katanya nggak masuk datanya gara-gara pergantian pesawat. Ujung-ujungnya adalah kita nggak kebagian seat. Lucu banget Garuda,” kata Alitt Susanto.

Lalu, kata Alitt, ia sempat ditawari oleh staf Garuda Indonesia untuk pindah dan ikut penerbangan selanjutnya. Namun ia menolak tawaran itu lantaran harus menunggu selama tiga jam.

Alitt mengatakan sebagai konsumen ia ingin mendapat pertanggungjawaban atas kesalahan pihak maskapai. Pria 35 tahun itu bahkan sempat menunggu kepastian akan penerbangannya ke Bali dengan waktu yang semakin mepet dengan jam terbang.

“Karena antrean mulai sepi dan jadwal terbang udah makin mepet, manajer gue semakin mendebat dan minta hak kita biar sesuai dengan apa yang kita pesen. Kita nggak mau pindah pesawat pokoknya,” tegas Alitt.

Setelah perdebatan panjang itu, Alitt dan manajernya pun berhasil mendapatkan haknya untuk ikut terbang sesuai dengan tiket yang dipesan. Namun sayangnya, Alitt dan manajernya harus duduk terpisah.

Padahal, kata Alitt, dia sebelumnya sengaja memesan kursi dibagian pinggir. Tetapi akibat kesalahan itu, dia duduk terpisah dan terhimpit dengan penumpang lain.

“Akhirnya kita beneran bisa masuk ke pesawat tersebut. Namun duduknya jadi mencar. Tadinya kita booking yang dua seat doang dipinggir sekarang kita kejepit ditengah dan kepisah,” ujarnya.

Meski demikian, penulis buku Skripshit itu menyarankan agar para penumpang pesawat melakukan double check in bila hendak bepergian. Alitt menyarankan agar penumpang check in ulang ke counter maskapai di bandara.

“Jadi pelajaran dari pengalaman gue ini adalah walaupun kita udah check in online via web, kita tetap perlu memastikan ke check in counter. Memang agak repot, tapi lebih repot kalau kalian ngalamin kejadian kayak gue,” pungkasnya.

Unggahan Alitt Susanto ini lantas banyak mendapat komentar dari netizen. Bahkan kejadian yang dialami Alitt, juga pernah dialami oleh penumpang lainnya.

“Aku wingi yo ngono mas alit. Seko Jogja balik Jakarta numpak Garuda. Aku wis cekin online, pas pemeriksaan terakhir yo kayak awakmu mas alit wakak,” tulis @anangfaiz***.

“Padahal berharap lebih baik dari maskapai yg lain, ternyata sama saja, mungkin lagi apes mas,” komentar @antok_***.

“Kalo gua sih minta upgrade ke bisnis!! Gak mau tau,” kata @oneglove**.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Garuda Indonesia terkait kejadian yang menimpa Alitt Susanto.