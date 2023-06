Syahnaz Sadiqah Diduga Selingkuh dengan Rendy Kjaernett, Jeje Govinda Ancam Cerai dan Bawa Anak

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan kabar Syahnaz diduga selingkuh dengan pesinetron Rendy Kjaernett. Kabar perselingkuh berawal dari unggahan Instagram stories istri Rendy Kjaernett, Lady Veronica Nayoan.

Lady membongkar perselingkuhan suaminya dengan adik Raffi Ahmad. Ia membongkar isi pesan diduga Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett. Keduanya saling memanggil sayang dengan sebutan suami dan istri.

Selain WhatsApp, Syahnaz dan Rendy mengirim pesan cinta melalui aplikasi ojek online. Selain itu, Syahnaz juga kerap mengirimkan foto selfienya kepada Rendy Kjaernett.

"Sayang goodnight ya cintaku... Senang banget ketemu ayang terus. Sampai rumah cuci-cuci, bobo ya sayang, istirahat ya cinta. Kabarin aku besok kalau udah jalan ya sayang. Aku sayang banget sama ayang, cinta banget sama kamu. Dadah suami aku, love you so much," isi pesan diduga dari Syahnaz Sadiqah ke Randy.

"Goodnight istri aku. Aku sayang banget sama kamu yang, sayang, cintaku, istriku. Boboknya yang nyenyak ya sayang, mimpiin aku sayang. Besok ketemu lagi sayangku, istri aku. Aku cinta mati sama kamu yang. Love you so much istri aku," balas Rendy Kjaernett.

Syahnaz diduga selingkuh (Foto: Instagram stories/@ladynayoan)

Lady Veronica Nayoan juga membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Syahnaz Sadiqah. Perempuan berusia 29 tahun ini meminta maaf kepada istri Rendy. Ia juga malu lantaran tidak bisa memegang janjinya untuk tidak berselingkuh lagi.

"Ka Lady, maaf baru bales WhatsApp kakak sekarang. Jujur aku dari kemarin bingung harus bilang apa harus ngomong apa. Aku malu banget ternyata aku nggak bisa pegang omongan aku yang waktu itu ke kakak. Aku udah diblock WhatsApp, Instagram, nomor telpon, aplikasi Gojek di hp aku," bunyi pesan Syahnaz yang dikirimkan ke Lady.

Syahnaz mengaku dirinya sudah memblokir WhatsApp hingga nomor telepon Rendy. Bahkan, Jeje mengancam dan meminta Syahnaz tidak selingkuh lagi.

"Sudah aku hapus depan Jeje. Setelah aku block kemarin aku sudah nggak kontakan sama Rendy. Jeje juga udah bener-bener wanti-wanti aku banget jangan sampai kejadian lagi dan aku nggak mau itu terjadi. Maaf kak, aku nggak mikir panjang. Nggak mikir dampaknya bisa jadi kayak gini. Sekali lagi aku bener-bener minta maaf," jelasnya.

Pria berusia 39 tahun ini juga mengancam akan menceraikan Syahnaz jika ketahuan selingkuh lagi. Ia juga akan membawa anak kembarnya, Zayn dan Zunaira.

"Jeje udah bilang kalau sampe keulang lagi (selingkuh), kita bakal pisah dan dia (Jeje) bawa Zayn Zuney. Aku gak mau itu terjadi kak," kata Syahnaz.

Lady menandai akun Instagram Syahnaz dan Rendy. Ia berharap agar keduanya berani mengungkap hubungan perselingkuhannya dihadapan publik.

"Kalau kalian benar-benar cinta seperti yang kalian bilang bagaikan suami istri, saling menganggap rumah dan punya cita-cita untuk bersama. Kalian haru BERANI untuk terbuka, BERANIlah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu @SYAHNAZS @RENDYKJAERNETT1," kata Lady.

Lady mengungkap perselingkuhan Syahnaz dan Rendy sudah terjadi selama satu tahun. Bahkan, perselingkuhan dimulai sejak Lady hamil hingga anaknya berusia 6 bulan. Namun, selama ini ia memilih diam.

"Sampai Kapan Mau di Rahasiakan terus??? @SYAHNAZS @RENDYKJAERNETT! Sudah dari Juli 2022 saya diam. Setahun Sudah, sejak saya Hamil sampai sekarang Jacob umur 6 bulan," tulis Lady.

"(Kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ke-3 saat itu, bahkan Boni lahir di 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek dan dokter bilang kalau saya tidak CITO kemungkinan saya meninggal dunia karena dinding rahim sobek bisa kemana-mana). Tapi nggak ada sedikit pun niatan kalian untuk berhenti." lanjutnya.