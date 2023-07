Perselingkuhan Berujung Diceraikan, Rendy Kjaernett Tuntut Syahnaz Minta Maaf ke Lady Nayoan

ERA.id - Baru-baru ini, Rendy Kjaernett menanggapi video klarifikasi Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda mengenai kabar perselingkuhan. Dalam video itu, adik bungsu Raffi Ahmad ini tidak meminta maaf terhadap istri Rendy, Lady Nayoan.

Bapak anak tiga ini merasa heran dengan Syahnaz yang tidak mengungkapkan permintaan maaf terhadap Lady Nayoan. Padahal, Rendy sudah menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada sang istri.

Sayangnya, Lady Nayoan memilih mengugat cerai Rendy dan meminta hak asuh anak berada ditangannya. Maka dari itu, Rendy menyadari kesalahan karena perselingkuhan berujung perceraian. Ia mendesak istri Jeje Govinda itu meminta maaf kepada Lady Nayoan

"Perlu, perlu lah (Syahnaz minta maaf ke Lady)," kata Rendy, dikutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

Rendy Kjaernett (Foto: Instagram/@pembasmi.kehaluan.reall)

Rendy Kjaernett menegaskan perselingkuhan terjadi bukan hanya dirinya saja, melainkan Syahnaz juga termasuk orang yang bersalah dalam kasus perselingkuhan ini.

"Karena kan ngelakuin ini bukan cuma gue. Dia juga, nggak perlu gue sebutlah," ujar Rendy.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka melihat Rendy Kjaernett nampak menyesal lantaran perselingkuhannya berujung diceraikan oleh Lady Nayoan.

"Rendy kelihatan sih nyeselnya. Tapi we never know yaa biasanya orang yang pernah selingkuh entah waktu kapan pasti akan melakukan hal yang sama," komentar akun @dn**

"Rendy pasti nyesel selingkuh sama si Syahnaz. Udah tato dibadan segala, sekarang hancur cuma dia sendiri ditinggalin anak sama istri," tulis akun @sintaame****

"Rendy baru kebuka matanya, kelihatan banget muak sama si onoh wkwk," kata akun @eunoia**

Keputusan Lady Nayoan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Rendy sudah bulat. Lewat kuasa hukumnya, ia mendaftarkan gugatan cerai terhadap Rendy di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (10/7/2023).

Selain gugat cerai, Lady Nayoan juga menuntut hak asuh anaknya dengan pria berusia 35 tahun itu.

"Hanya cerai dan hak asuh anak," ujar Ranto Indra Karta, Humas Pengadilan Negeri Bekasi, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Ranto mengatakan gugatan cerai yang dilayangkan Lady terhadap Rendy terdaftar sejak Senin, 10 Juli 2023. Sementara itu, sidang perdana kasus tersebut sudah dijadwalkan pada 18 Juli 2023.

"Penetapan penunjukkan perkara isu perceraian dengan nomor perkara 314/PDTG/2023/PN Bekasi dengan Ketua Majelis Bapak Ketut Pancaria," ungkapnya.

"Nanti sidangnya tanggal 18 Juli sidang perdananya," lanjutnya.

Lady Nayoan memutuskan gugat cerai usai Syahnaz memberikan klarifikasi terkait perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett. Syahnaz meminta maaf dan mengungkap rasa penyesalannya dihadapan sang suami, Jeje Govinda.

Perempuan berusia 29 tahun ini nampaknya sangat menyesal karena sudah berselingkuh dengan suami Lady Nayoan. Ia sudah tidak menghargai dan bersyukur memiliki suami seperti Jeje. Syahnaz menyesal dan meminta maaf terhadap sang suami.