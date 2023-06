Crush Akan Gelar Konser di Jakarta 8 Agustus 2023

ERA.id - CRUSH, penyanyi-penulis lagu dan produser asal Korea, menyambangi Jakarta untuk konser solo pertamanya dengan tour bertajuk CRUSH HOUR. Dipromotori oleh KIG Live, konser ini akan akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2023 di The Kasablanka Hall - Jakarta.

Pertunjukan yang sangat dinantikan ini tidak hanya menandai konser solo pertama Crush di Jakarta, tetapi juga menjadi pertunjukan pertama KIG Live di tahun ini. Sebagai bagian dari CRUSH HOUR Asia Tour 2023, CRUSH akan memukau penonton dengan vokal yang memikat, groovy, dan penampilan energik.

Jakarta menjadi salah satu tujuan eksklusif untuk tur ini, selain Tokyo, Osaka, dan Bangkok. Penggemar akan dibawa menyusuri pengalaman tak terlupakan dengan lagu-lagu hits, termasuk lagu populer "Rush Hour" yang menampilkan J-Hope dari BTS. Konser ini akan memperlihatkan talenta dan karisma luar biasa dari CRUSH, yang akan membuat para penggemar khususnya dari musik K-Hiphop dan K-R&B takjub.

"Kami excited banget membawa Crush ke Jakarta untuk konser solo pertamanya," ujar Rendra Saputra, CEO KIG Live, dari keterangan resmi KIG Live diterima oleh ERA.

"Kami perhatikan bahwa Crush memiliki fanbase dan komunitas yang luar biasa besar di Indonesia. Hal ini juga perwujudan komitmen kami untuk memberikan pertunjukan yang luar biasa dari berbagai genre dan negara. Ini hanya awal dari deretan pertunjukan yang akan datang yang telah kami rencanakan bagi para penggemar musik," tambahnya.

Harga tiket untuk konser CRUSH bertajuk CRUSH HOUR dimulai dari Rp950.000 (Silver), Rp1.650.000 (Gold), dan Rp2.000.000 (VIP). Pemegang tiket VIP akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesi foto grup khusus dengan Crush (10 orang per grup) dan Send Off session. Selain itu, 700 pemenang undian beruntung di antara pemegang tiket lainnya akan berkesempatan untuk mengikuti sesi Send Off dengan Crush.