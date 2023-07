Cuma Teman, Agensi Bantah Kabar Kencan Han So Hee dengan Model Chae Jong Seok

ERA.id - Agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment, membantah kabar kencan sang artis dengan model Chae Jong Seok. Agensi menyebut keduanya hanya berteman saja.

“Rumor bahwa Han So Hee dan Chae Jong Seok berkencan sama sekali tidak benar. Keduanya hanya berteman dekat,” kata agensi, dikutip MyDaily, Selasa (4/7/2023).

Rumor kencan Han So Hee dan Cahe Jong Seok ini bermula dari spekulasi netizen yang menilai mereka mempunyai ‘lovestagram’. Di mana mereka kerap kali membagikan gambar yang sama maupun memakai barang serupa.

Keduanya bahkan disebut mengunjungi Paris di waktu yang sama. Kemudian memakai baju couple dan mengunjungi berbagai tempat bersama.

Sementara itu, Han So Hee baru-baru ini juga dikabarkan akan reuni dengan Kim Seon Ho dengan membintangi drama berjudul Can This Love be Interpreted? Dalam laporan XSportNews, Kim Seon Ho akan menjadi karakter utama drama yang disutradari oleh Hong Sisters.

Selain itu, Han So Hee juga dikabarkan akan menjadi model dari video klip Jungkook BTS berjudul “Seven”. Dia bahkan dilaporkan sudah menyelesaikan syuting di Los Angeles pada awal Juni lalu.